Il dialetto di Alma Cordiviola. Testimone degli antichi saperi

Grande successo per la presentazione dell’ultima fatica letteraria di Alma Vittoria Cordiviola ‘Stréfli sparpaiati d’ memoria’, che si è svolta al ‘Fuori Luogo’ di via Carriona. Una raccolta di racconti brevi in dialetto carrarino, nati dalla memoria viva e affettuosa dell’autrice. Storie vere, di persone reali, luoghi riconoscibili e vicende quotidiane che, nel loro piccolo, compongono il grande mosaico della storia collettiva.

All’incontro, presente l’assessore alla Cultura Gea Dazzi, ha partecipato un pubblico curioso e interessato che ha potuto ascoltare le letture in dialetto da Tonina Tessa. Mentre a presentare Cordiviola e il nuovo libro, edito dalla Società editrice apuana (Sea) di Luca Galeazzi, sono stati Gualtiero Magnani e Davide Lambruschi.

Nel presentare l’autrice Magnani ha parlato di Cordiviola come dell’unica "capace di riprodurre in dialetto delle memorie che sono la nostra identità. Racconti che ripercorrono la nostra storia e ci toccano da vicino". Non solo, secondo Magnani Cordiviola a livello dialettale può essere paragonata a Luciano Luciani, il docente di lettere classiche autore del monumentale dizionario del dialetto carrarino, e agli scritti del glottologo Gino Bottiglioni. Secondo Magnani la capacità di scrivere in dialetto, la conoscenza delle parole e dei loro accenti, altro non sono che il frutto di anni e anni di studio dell’idioma carrarino.

Cordiviola si è detta "onorata" di tutti i complimenti ricevuti da Magnani, Lambruschi e soprattutto dal pubblico che ha seguito con molto interesse la presentazione e le interpretazioni di Tonina Tessa, che ha declamato alcune storie contenute nel volume.