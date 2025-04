I volti della Memoria. Musica, arte e storia. Il ricordo del sacrificio e uno sguardo al futuro

Feste, commemorazioni. Musica, arte e condivisione. Tante le iniziative per gli 80 anni della Liberazione. Oggi a Pontremoli per celebrare la fine dell’occupazione nazifascista e della Seconda Guerra Mondiale, l’Anpi e l’Istituto Storico della Resistenza Apuana con il patrocinio del Comune, hanno organizzato una mostra fotografica al primo piano del palazzo dell’ex Tribunale in piazza della Repubblica. Taglio del nastro stamani alle 11: resterà aperta fino all’11 maggio per essere poi messa a disposizione degli istituti scolastici. La rassegna si occupa non solo del periodo settembre 1943 - aprile 1945, ma anche del ventennio precedente dalla nascita del primo fascio di combattimento della provincia (13 novembre 1920) alle visita del Ministro dell’educazione nazionale Carlo Alberto Biggini (30 maggio 1943). Le sezioni esaminano propaganda e oppressione; violenza ed eccidi; leggi razziali e persecuzioni; clero e resistenza; caduti per la pace e la libertà; bombardamenti e distruzioni; resistenza e liberazione. Una novantina di foto d’epoca ripercorrono l’illusione del regime e la tragedia della guerra. Come l’eccidio di Ponticello avvenuto il 3 luglio 1944 in cui 5 civili innocenti vennero fucilati sul sagrato della chiesa di Ponticello: due artigiani (i fratelli Giovanni e Vincenzo Sardella), un ferroviere e un mugnaio (i fratelli Enrico e Francesco Angella), un contadino (Leopoldo Mori) rastrellati dai nazisti a Lusine e trasportati su un carro a Ponticello, rinchiusi per la notte in una stalla e fucilati al mattino di fronte alla popolazione terrorizzata. E a Fosdinovo prosegue la festa al Museo audiovisivo della Resistenza di Fosdinovo con il lungo weekend che si chiuderà domani. Tra musica, enogastronomia, interventi: una tre giorni inedita, con ospiti e da vivere insieme.