I testi conquistano il pubblico di Masterchef. Il falò dei fuochisti festeggia la squadra rossa

La cottura nei testi conquista il palcoscenico dei ghiottoni portando in tavola le specialità gastronomiche locali che si trasformano nel cibo dell’anima. Questa modalità di cucina è arrivata anche tivù giovedì sera grazie a Masterchef, il cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, dove la preparazione dei piatti diventa un pretesto narrativo per raccontare storie di concorrenti che diventano personaggi sotto le forche caudine di mistery box, pressure test e prove in esterna. Un romanzo tra pentole e padelle, impreziosito alla settima puntata dalla presenza del principe dei pasticceri italiani Iginio Massari, accompagnato dalla figlia pastry chef Debora, che durante l’esterna ha lasciato spazio all’originale cottura dei cibi e alla disfida dei falò tra le fazioni di san Nicolò e San Geminiano, liturgia popolare arcaica, che a gennaio riscalda i cuori della città. D’altra parte dentro le performance contradaiole ci stanno tutti gli ingredienti della fisica: acqua, fuoco e aria che sono indispensabili anche in cucina.

Protagonisti indiscussi della verifica outside dell’ultima puntata di Masterchef sono stati proprio i testi di ghisa pontremolesi, che hanno affascinato la produzione del programma televisivo.

Gli aspiranti chef ad un passo dalla proclamazione della top ten, divisi in due squadre, (rossa e blu), allenate dai fuochisti pontremolesi Dario Balestracci, Alessandra Marietti, Maxime Anelli e Mattia Toma, esperti di cotture culinarie, dovevano preparare altrettante ricette di testaroli al pesto e al sugo di funghi come primi piatti e poi agnello di Zeri e pollo con contorno e salse. Solo che usavano per la prima volta i testi. A cimentarsi nel contest la squadra rossa capitanata da Franco con Katia, Samuele, Gianni e Alessia, alle prese col primo menù, mentre la brigata blu guidata da Anna con Claudio, Mary, Sara e Jack, (con Simone in panchina) sotto lo sguardo di Antonio Canavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli si dedicavano all’altro. Avevano solo un’ora per cucinare le portate servite in tavola dagli studenti dell’stituto Alberghiero di Bagnone.

Ad assaggiare i due menù 25 ristoratori del territorio che hanno espresso giudizi severi sui testaroli: troppo cotti, losanghe non perfette, pesto troppo agliato. Ma anche positivi: pollo e agnello ben cotti. Alla fine ha prevalso la squadra rossa 16 a 9 ed è scoppiata una grande emozione al momento del verdetto arrivato con l’accensione del falò dei fuochisti che insieme pacificamente, come aveva chiesto Locatelli, hanno innalzato i loro tradizionali cori. A segnalare la squadra vincitrice un petardo rosso. La compagine blu sconfitta invece è finita dritta al pressure test con l’obbligo di cucinare due tipi di rane. Sono arrivati subito i ringraziamenti del Comune di Pontremoli alla macchina organizzativa di MasterChef Italia per aver scelto Pontremoli e la cottura dei testi come tema. Ma gli appuntamenti televisivi continuano con un’ emozionante puntata di ’Paesi che vai’, condotta da Livio Leonardi, che racconterà Pontremoli barocca e andràin onda domenica 2 febbraio alle 14 su Rai 2.

Natalino Benacci