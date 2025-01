Masterchef in esterna a Pontremoli. La sfida degli aspiranti cuochi nella patria degli antichi testi

Sfida in esterna di MasterChef Italia nella cornice medievale di Pontremoli. La troupe del talent show culinario più visto al mondo, mesi fa ha girato una puntata nella città del libro, che va in onda questa sera alle 21 su Sky Uno e in streaming solo su Now, prodotto da EndelmolShineItaly. A un passo dalla proclamazione della top 10 di quest’anno, i fornelli di Masterchef sono arroventati e i concorrenti, sotto l’occhio vigile dei giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, affronteranno la prova di pasticceria davanti al guru dei pasticceri italiani Iginio Massari, accompagnato dall’imprenditrice e Pastry Chef Debora Massari, sua figlia.

Gli aspiranti chef avranno a che fare dapprima con una golden mystery box in cui dovranno dimostrare capacità tecniche di taglio e creatività nella farcitura di un panettone gastronomico; quindi, si tufferanno sulla pasticceria con l’Invention test, che prevede la preparazione di un dolce fastoso. A seguire negli episodi arriverà la prova in esterna girata sul palcoscenico pontremolese. Protagonisti del cooking show questa volta i fuochisti della disfida dei falò che vede fronteggiarsi le fazioni di San Nicolò e San Geminiano. Ogni anno, il 17 e il 31 gennaio sono chiamate a misurarsi per salire sul gradino del podio più alto allestendo il falò più bello.

Ma la vera sorpresa, anticipata ieri, è stata la partecipazione alla puntata del noto programma culinario dei ragazzi e ragazze delle classi finali dell’Istituto alberghiero Pacinotti Belmesseri, sia di sala che di cucina, che hanno collaborato con la redazione di Endemol Shine alla realizzazione dell’esterna. Divisi in due brigate, rosse e blu, i fuochisti in questa occasione dovranno dimostrare la loro bravura a cucinare usando gli antichi testi della tradizione contadina. A giudicare i loro manicaretti venticinque ristoratori della zona. La brigata che non si dimostrerà all’altezza dovrà tornare in studio per affrontare un Pressure test tutt’altro che agevole.

Pontremoli e le sue specialità gastronomiche come testaroli, torte d’erbi, crescenti e pattona, hanno attirato la curiosità dei produttori della più popolare trasmissione a tema cucina di tutto il panorama nazionale, tanto da spingersi all’ombra del Campanone di Castruccio Castracani per registrare un’esterna. Ora l’attesa per Masterchef è alle stelle. E la curiosità è palpabile tra la gente del luogo. Tanto che si possono sentire persone per strada scommettere addirittura sui cibi scelti per la cottura dai Zumian e dai seguaci del Vaticano: l’agnello, la torta d’erbi o il testarolo? Chissà cosa ci aspetterà nella puntata in arrivo questa sera.

"I contatti sono cominciati lo scorso anno – rivela il sindaco Jacopo Ferri –, e da quel momento, con un ritmo serratissimo, abbiamo iniziato ad avere con i produttori e con tutto lo staff di Endemol ShineItaly continui scambi per cercare di gestire al meglio un evento di così grande portata per Pontremoli, ma anche per la Lunigiana intera". Una macchina di produzione importante quella che si è spostata su Pontremoli, quando l’esterna è stata girata, fortunatamente senza pioggia e in condizioni meteo agevoli.

"Dopo ’4 Ristoranti’ la nostra cucina torna agli onori del piccolo schermo – aggiunge il primo cittadino pontremolese Ferri–. È veramente un bel segnale per il nostro territorio che, in termini di turismo, sta davvero avendo feedback importanti in quanto meta sempre più ambita e attrattiva".

Natalino Benacci