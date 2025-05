"I marciapiedi inagibili". Marina Si Cura protesta per lo stato di via Cavallotti

I residenti di Marina di Carrara lamentano troppe buche sui marciapiedi. In particolare, questi cittadini attraverso il professor Riccardo Canesi dell’associazione ‘Marina Si-cura’ puntano il dito sul tratto di marciapiede di via Felice Cavallotti all’incrocio con via la Rinchiosa. Un passaggio pedonale molto frequentato da chi ci abita, ma anche da chi vuole passeggiare senza scendere o salire dai marciapiedi o aspettare che scatti il verde al semaforo. L’associazione chiede all’assessore ai Lavori pubblici, Elena Guadagni, di intervenire e ripristinare l’asfalto, attualmente pericoloso per chi vi cammina, in particolare le persone anziane. "Il tratto di marciapiede su via Cavallotti lato mare, tra via Rinchiosa e via Parma, essendo pieno di buche e avvallamenti è completamente dissestato e quindi molto pericoloso per i numerosi pedoni che vi transitano e che vi abitano – scrive Canesi –.

Diversi anni fa i residenti inviarono una petizione al sindaco, rimasta purtroppo inevasa. Nel tempo ma anche ultimamente sono cadute delle persone, soprattutto anziane. Si rammenta che il suddetto marciapiede è molto frequentato non solamente per l’alta densità abitativa della zona – aggiunge Canesi di Marina Si Cura –, ma anche perché è l’unico senza interruzioni, essendo quello a monte caratterizzato da numerose intersezioni stradali dovute alle entrate nei cortili dei palazzi. Non è un caso che per queste ragioni carrozzine per bambini e persone con disabilità lo utilizzino frequentemente". Tutta una serie di preoccupazioni che Canesi porta all’attenzione dell’amministrazione nella speranza che i marciapiedi in questione vengano aggiustati e resi fruibili, soprattutto in una zona ad alta vocazione turistica.

Di qui l’appello all’assessore ai Lavori pubblici Elena Guadagni, competente in materia affinché preveda un pronto intervento di riqualificazione. "Nel caso non rientrasse ancora nella vostra programmazione il rifacimento di questo tratto di marciapiede molto frequentato ma pericoloso – conclude Canesi rivolgendosi all’assessore Guadagni –, le chiedo di adoperarsi affinché al più presto il marciapiede in questione venga risistemato con una nuova e omogenea pavimentazione". L’appello proprio in vista della stagione turistica alle porte che prevede come ogni anno l’afflusso di numerosi bambini e anziani.