I lavori sul viadotto Gravagna. Viabilità per le feste di Pasqua. Chiusure e strade alternative

Proseguono i lavori di ammodernamento del viadotto Gravagna, sull’A15 Parma-La Spezia. La concessionaria Salt ha avviato nei mesi scorsi la fase di ricostruzione del viadotto in carreggiata nord, come da progetto condiviso con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e tutte le istituzioni e gli enti locali interessati. Il cronoprogramma aggiornato dei lavori prevede la riapertura al traffico della carreggiata nord entro Pasqua 2026 e l’avvio della demolizione dell’impalcato in carreggiata sud entro fine estate 2026. La concessionaria si sta adoperando per cercare di ridurre la durata della cantierizzazione che, rispetto alle tempistiche inizialmente previste, ha subito un allungamento a fronte della particolare complessità delle lavorazioni. Per ridurre il più possibile le ricadute sulla viabilità Salt ha confermato una gestione dinamica delle corsie aperte al traffico tra aprile e settembre prevedendo in tale periodo due corsie nella direzione di traffico prevalente.

Per consentire l’adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale del cantiere sull’A 15 al viadotto Gravagna che sarà utilizzata a partire dal periodo delle festività pasquali, si rendono necessarie temporanee chiusure notturne al traffico veicolare del tratto tra il casello di Pontremoli ed il casello di Berceto in entrambe le direzioni di marcia dalle 22 di lunedì 14 aprile alle 5 di martedì 15 aprile e dalle 22 di martedì 22 aprile alle 5 di mercoledì 16 aprile. Gli itinerari alternativi previsti obbligheranno i veicoli provenienti da La Spezia e diretti verso Parma aduscire al casello di Pontremoli e potranno percorrere la SS 62 della Cisa in direzione Parma, per rientrare in autostrada alla stazione di Berceto. Invece i veicoli provenienti da Parma e diretti verso La Spezia saranno obbligati ad uscire al casello di Berceto e potranno imboccare la SS 62 della Cisa per rientrare in autostrada alla stazione di Pontremoli. Sono anche previste, causa lavori, le chiusure dello svincolo Parma Ovest in direzione La Spezia dalle 22 di oggi alle 6 di domani e dalle 22 di domani alle 6 di venerdì. Il tratto tra gli svincoli di Berceto e Pontremoli sarà chiuso in entrambe le direzioni dalle 22 del 14 aprile fino alle 5 del 15 aprile. Anche qui l’itinerario alternativo è la statale della Cisa.

Natalino Benacci