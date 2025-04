I 30 anni della ’Botteghina’. Il successo di Renato nel capire i gusti in cucina

La botteghina della carne di via Venezia ieri ha festeggiato il suo trentesimo compleanno. In realtà si è trattato di una ricorrenza diffusa dal momento che oltre allo storico punto vendita del litorale, il titolare Renato Carperna e sua moglie Claudia nel corso degli anni hanno inaugurato nel 2007 il negozio di via Nazario Sauro, nel 2010 quello del centro commerciale La Perla di Bonascola e da ultimo ‘La botteghina della carne’ del supermercato Coop Val di Magra. Il primo negozio Renato e Claudia lo hanno aperto nel 1995 in via Venezia e con grande lungimiranza affiancarono alla vendita della carne, forse i primi in provincia, il pronto e cuoci, e in un secondo tempo la gastronomia. Di recente la famiglia Carpena ha realizzato un laboratorio che rifornisce di cibo pronto e specialità della tradizione gli altri punti vendita. Parliamo di lasagne al forno, muscoli ripieni, trippa, taglierini nei fagioli e baccalà marinato, tutto "preparato seguendo religiosamente la tradizione, quella dimia mamma, mia nonna e mia suocera" commenta il titolare Renato. Negli anni il suo negozio è diventato un vero e proprio punto di riferimento per tutti i buongustai, ma anche per chi non vuole o non sa cucinare ma vuole mangiare cose buone, oltre che per i numerosi turisti che d’estate affollano il litorale.

"Arrivare a 30 anni di attività è un risultato gratificante e non scontato, e questo vuol dire che abbiamo dedicato la vita al nostro lavoro e alla nostra azienda – commenta Renato –. Siamo stati dei pionieri nel campo del pronto e cuoci, ora sembra tutto scontato, ma a quel tempo siamo riusciti a capire con grand anticipo che la società stava cambiando, molte donne avevano iniziato a lavorare ed erano cambiate le esigenze. Questi 30 anni segnano la passione per questo lavoro – prosegue Renato –, che ha come obiettivo la soddisfazione del cliente. Ognuno quando entra deve sapere che aspettavamo proprio lui. Una passione che abbiamo trasmesso anche ai dipendenti. I tempi sono cambiati e dopo il Covid sono aumentati i prezzi a livelli assurdi – aggiunge Renato –, ma la mia azienda continua ad avere prodotti di alta qualità a prezzi onesti. Sono molto orgoglioso del laboratorio dove lavoriamo tutte le preparazioni che vanno negli altri punti vendita".

A.P.