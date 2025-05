’Grande trekking’: nel vivo le iscrizioni

Va in doppia cifra il "Grande Trekking dal mare alla montagna" che per l’edizione 2025 spegne le prime dieci candeline. L’appuntamento è per domenica 15 giungo (ore 8, largo Taliercio in località Paradiso) per bagnare gli scarponi in battigia e poi salire fin sulla vetta del Sagro, con arrivo al rifugio Cai. Quattro le opzioni: il trail (competitivo e non) di 35 chilometri con dislivello di 2300 metri; e il walking (competitivo e non) di 21 chilometri e 1500 metri di dislivello. Il tracciato è quello ormai collaudato: spiaggia, Fossone, Fontia, Castelpoggio, Gabellaccia, Foce Pianza, vetta del Sagro (il trail competitivo salirà dalla direttissima della via degli ometti). "E’ un viaggio straordinario, un’esperienza unica nel suo genere – scrivono gli organizzatori - dimentica il mare e preparati a scalare le magnifiche pendici del Monte Sagro. Qui ti aspetta un panorama che ti lascerà senza fiato, un incontro sublime tra cielo e terra". Non solo le caratteristiche cave di marmo che accompagnano lo sguardo lungo il percorso, ma dopo chilometri di salita è impossibile non fermarsi ad ammirare i luoghi e i colori di queste zone, la migliore ricompensa dopo tutta la fatica.

"Dal mare alla vetta è un pò come la metafora della vita, c’è sempre un punto da cui partire per compiere grandi imprese, lo sanno bene gli atleti, che prima dell’inizio compiono un rito molto particolare e si bagnano le scarpe in mare, un atto scaramantico – continuano gli organizzatori - questo è il Grande Trekking: una sfida a se stessi, un’opportunità per superare i propri limiti e immergersi nella bellezza incontaminata della natura. E la soddisfazione di portare a termine il Grande Trekking resta per sempre". Da lassù il panorama non delude mai: dalle Apuane settentrionali a quelle meridionali, dalla costa di Livorno fino al golfo di La Spezia. E nelle giornate più limpide lo sguardo arriva fino alle isole dell’arcipelago Toscano e alla Corsica, mentre a ovest si possono vedere anche le Alpi Marittime con il monte Argentera, fino al Monviso, il re delle Cozie. La manifestazione si svolge in ecosistemi naturali e aderisce alla campagna "Io non getto i miei rifiuti" promossa da Spirito Trail e rivolta a tutti, partecipanti e organizzatori, per tutelare l’ambiente e la natura. I partecipanti dovranno tenere un comportamento rispettoso nei confronti dell’ambiente, evitando di disperdere rifiuti, raccogliere fiori o molestare la fauna. A fine evento ogni partecipante dovrà provvedere al rientro con mezzi propri perchè non è previsto il servizio navetta. Per informazioni e iscrizioni [email protected], oppure al 366-546 8878 o 328-8169280. Sono state superate le 500 iscrizioni che si chiuderanno alle 24 di mercoledì 11 giugno salvo che venga raggiunto prima il traguardo delle mille iscrizioni.

Maurizio Munda