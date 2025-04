Gran finale per ’Sharing Tuscany’: "Riflettori sul turismo sostenibile"

Lo scenario della Lunigiana, con i suoi borghi e castelli medievali e con la vasta offerta naturalistica ed enogastronomica, ha ospitato l’edizione numero cinque di Sharing Tuscany, l’evento organizzato da Toscana Promozione Turistica per favorire l’incontro tra seller toscani e buyer nazionali ha aperto i battenti domenica scorsa, 6 aprile, e si concluderà oggi. 65 i seller regionali e 85 i buyer nazionali che si sono incontrati oggi nel workshop organizzato all’interno dell’Ostello degli Agostiniani, a Fivizzano. "Sharing Tuscany – hanno commentato il presidente Eugenio Giani e l’assessore a economia e turismo Leonardo Marras – rappresenta un momento prezioso per mettere in contatto l’offerta turistica toscana con la domanda nazionale, valorizzando le eccellenze dei nostri territori. La scelta di Fivizzano e della Lunigiana come scenario per questa quinta edizione conferma la nostra volontà di promuovere una Toscana autentica, fatta di borghi, natura, cultura e sapori unici. I numeri e i risultati di questa edizione dimostrano la crescente attrattività della Toscana, anche grazie alla capacità degli operatori locali di innovare e collaborare. Voglio anche ringraziare chi ha scelto di sposare i valori del turismo sostenibile, contribuendo a costruire una regione sempre più consapevole, responsabile e accogliente. ‘Green Tuscany’ non è solo un marchio, ma una visione che vogliamo rendere sempre più concreta".

Il workshop di ieri con appuntamenti BtoB, ha visto impegnati buyer e seller con 32 incontri. I buyer provengono da tutta Italia con l’obiettivo di creare nuove sinergie con l’offerta turistica locale. Hanno partecipato anche oltre una decina di importanti wedding planner e organizzatori di eventi. Dall’analisi delle prenotazioni on line è stato verificato che il perfect matching tra quanto ricercato dai buyer e quanto offerto dai seller è attestato all’81%. A questo va aggiunto un 15% di soddisfazione espressa da buyer e da seller in relazione agli incontri che realizzeranno, per un dato aggregato che ammonta, dunque, al 96%. Nel pomeriggio di lunedì le Comunità di ambito turistico della Toscana hanno fatto una presentazione ai buyer di tutti gli aggiornamenti sui propri prodotti turistici. Hanno preso parte ai seminari: Terre di Pisa, Mugello, Lunigiana, Valdarno Aretino, Maremma Nord, Piana di Lucca, Valdichiana Aretina, Valdichiana Senese, Pistoia e Montagna pistoiese, Riviera Apuana, Val d’Orcia, Firenze e Area Fiorentina, Livorno e Chianti. Per valorizzarne l’impegno, le aziende che hanno aderito alla Carta dei valori del turismo sostenibile si sono rese riconoscibili grazie a un logo ‘Green Tuscany’. E ‘Green Tuscany: la Toscana sostenibile si racconta’ è stato anche il titolo di tre panel curati da Toscana Promozione Turistica ieri per ripercorrere il progetto.