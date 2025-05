’Slalom Massa-San Carlo’. Tornano a rombare i motori

Il rombo dei motori torna a far vibrare le colline di Massa. Sabato 10 e domenica 11 maggio è pronta ad andare in scena la prima edizione dello "Slalom Massa – San Carlo", la gara automobilistica che segna il ritorno delle quattro ruote nel territorio apuano dopo oltre un decennio e che porterà numerosi piloti a sfidarsi lungo via dei Colli per un weekend ricco di adrenalina. A fare da palcoscenico sarà l’impegnativo tracciato di 2,950 chilometri che si snoderà fra il secondo tornante di Capaccola e il centro del paese: lungo di esso saranno posizionate otto postazioni di birilli e quattro postazioni intermedie che metteranno ancora di più alla prova la tecnica e la precisione dei piloti, i quali riceveranno una penalità di 10 secondi sul tempo finale per ogni ostacolo colpito. La gara, organizzata dal Gruppo Motori Tula del presidente Giovanni Schintu in collaborazione con l’Automobile Club di Massa-Carrara e con il patrocinio delle amministrazioni comunale e provinciale, prenderà il via ufficiale alle 9.30 di domenica con la manche di ricognizione, seguita quindi da tre manche cronometrate. Il sabato sarà invece dedicato alle verifiche sportive e tecniche che si svolgeranno nella zona del Pomario Ducale. Per consentire l’allestimento in sicurezza del percorso, la strada sarà chiusa al traffico dalle 7.30 di domenica e lungo il percorso saranno installati sistemi di contenimento degli urti, come rotoballe e pile di pneumatici. Il pubblico potrà assistere alla gara dalla partenza, dall’arrivo, dalle strade secondarie o da punti sopraelevati. A garantire il corretto svolgimento della manifestazione saranno invece oltre venti giudici di gara, due ambulanze con medico a bordo e i commissari, sia locali che sardi. Ma quella di domenica sarà anche una giornata di memoria, poiché gli organizzatori hanno deciso di dedicare a Federico Bernacca la coppa che verrà consegnata al pilota più giovane e a Umberto Mosti quella per il pilota della provincia meglio classificato.

"L’Aci Massa Carrara – ha spiegato il presidente Fabrizio Panesi nella conferenza stampa di presentazione –, dopo oltre dici anni, grazie alla volontà del gruppo promotore che ha voluto ricordare i nostri concittadini Umberto Mosti e Federico Bernacca, riporta con questa splendida gara, inserita a calendario ufficiale, il rombo dei motori delle auto nel nostro territorio partendo proprio dallo slalom. I piloti affronteranno un percorso montano, con tornanti spettacolari e curve a gomito, arricchito da rettilinei. Vorremmo che questo diventasse un appuntamento fisso del nostro calendario sportivo". Durante il fine settimana, inoltre, gli appassionati potranno utilizzare un simulatore di gara collocato in piazza Aranci (dove avverrà la premiazione) e ammirare una sfilata di 50 auto storiche per un weekend "dedicato allo sport, una vera e propria festa delle auto", come annunciato dallo stesso Panesi. Le iscrizioni resteranno aperte fino a domani. I partecipanti potranno usufruire di convenzioni con l’Hotel Peselli di Marina di Massa (0585 869800 o [email protected]) e, per i piloti provenienti dalla Sardegna, anche di agevolazioni sui traghetti grazie all’accordo con la compagnia Grimaldi. La direzione gara sarà ospitata nei locali delle Terme di San Carlo.

Alessandro Salvetti