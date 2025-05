Gli ’angeli’ del fiume. Quaranta volontari contro sporco e inciviltà: "Noi, pescatori ecologisti"

Una quarantina di membri, che si rimboccano costantemente le maniche per difendere l’ambiente apuano da ogni pericolo e, soprattutto, dagli incivili. Sono i volontari dell’associazione Apuania Frigido a.p.s, presenti sul territorio da una decina d’anni: "Attualmente siamo 40 membri iscritti tra pescatori e non – spiega il presidente, Massimo Mattei – Tutti i mesi scendiamo in alveo per pulire dalle plastiche ma non solo. Andiamo a caccia di vetro, rottami di auto e biciclette... Ci dedichiamo alle sponde del fiume Frigido e i suoi affluenti, come il canale di Antona, raccogliendo in stima per difetto dalle 2 alle 3 tonnellate di plastica all’anno".

Le attività sono operative al massimo, dietro c’è una perfetta organizzazione: "Per far ciò, puliamo i sentieri di discesa in alveo che garantiscono in caso di emergenza una discesa rapida nel fiume, inoltre aderiamo attraverso il Consorzio di Bonifica Toscana nord e prendiamo parte all’iniziatida “Sabato dell’ambiente’ e alle varie altre iniziative proposte". La collaborazione, prosegue Mattei, è anche "con il Comune di Massa per il monitoraggio delle criticità che segnaliamo durante le pulizie e le attività di pesca. Ci definiamo pescatori ecologisti – spiega – Abbiamo aderito al “Contratto di fiume“ proponendo un incubatore per il ripopolamento della trota fario mediterranea del Frigido assieme ad Enal pesca con cui abbiamo un sodalizio. Insomma, stiamo cercando di ripopolare il fiume. Il nostro obbiettivo è la valorizzazione e la salvaguardia del Frigido".

A breve una nuova iniziativa pubblica. "Questa domenica abbiamo un raduno di pesca per I più piccini la “Bebytrototon“, giunta alla terza edizione, dove attraverso gli associati portiamo i più bambini dai 6 ai 12 anni, accompaganti da un associato adulto, a pescare sul fiume: punto di ritrovo la “Levata del Governo“. Inoltre, siamo sempre alla costate ricerca di una mano, nuovi volontari: il nostro motto è molto chiaro. Dice “Rimbraghiamocilemaniche“ e fa capire che c’è da sudare per ottenere risultati. Nonostante negli anni la nostra opera di pulizia dallo sporco sia stata costante, continuamo a trovarne – aggiunte Mattei – Nell’ultimo anno abbiamo riscontrato anche un aumento di abbandono di spazzatura sulla strada limitrofa al fiume, giù per i pendii abbiamo trovato sacchi di immondizia domestica ma anche rifiuti più pericolosi, come ad esempio materiale di cantiere. E questo soprattutto dopo che in città è stata avviata la raccolta porta a porta".

In vista della bella stagione, il presidente Mattei offre un vademecum ai fruitori estivi: "Scendendo in alveo fate attenzione a non scivolare sulle rocce; il fiume non è un parco giochi e alcuni punti sono pericolosi; portatevi una busta per raccogliere rifiuti e riportatevi a casa i vostri quando bivaccate sulle sponde; non fate confusione, rispettate la natura circostante; il fiume è di tutti quelli che lo rispettano – conclude – E se andate a pesca seguite le normative vigenti, che trovate sui portali della Regione Toscana. Per aderire alla nostra associazione basta scriverci tramite la pagina Facebook o alla e-mail [email protected] indicando anche il numero di telefono".

Irene Carlotta Cicora