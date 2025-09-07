Addio al re del commercio. Lutto per la scomparsa di Giuseppe Montanelli

Massa, 7 settembre 2025 – Ci ha lasciato Giuseppe Montanelli, uno dei più noti commercianti di abbigliamento di Massa. Aveva 95 anni. Cominciò aprendo un’agenzia che distribuiva in Italia la casa di moda parigina Daniel Hechter e aprendo un negozio in viale Chiesa, uno dei più quotati della città. “Correva l’anno 1968 – ricorda lo studioso locale Franco Frediani, che ha collaborato con Montanelli – quando Bepi, così era affettuosamente chiamato Giuseppe, mi propose, io appena diplomato, di collaborare nella sua agenzia, una società di rappresentanza con sede a Milano (al cui successo contribuì anche il fratello Franco) che distribuiva in Italia Daniel Hechter, una ’firma’ che si rivelò, unitamente a Cacharel, SaintClair e altre francesi, una delle più prestigiose nel settore dell’abbigliamento. 15 anni, tanto è durato il nostro rapporto, sempre improntato nel rispetto e nella stima reciproca. Serietà, onestà, scrupolosità erano nel suo Dna. Tanto era intransigente sul lavoro quanto spassoso e ricco di battute nel tempo libero. Ancor prima dell’agenzia, fu tra i fondatori di quell’associazionismo fra commercianti che lo vide, sino al ’69, acclamato e stimato presidente”.

Frediani ripercorre la storia di Montanelli. “A Massa – afferma – fu tra i precursori nella vendita di abiti confezionati. Dalle ’pezze’, che il nonno e il padre avevano portato a Massa da Fucecchio agli albori del ‘900, impiantando un negozio in via Beatrice, aprì una propria attività in viale Eugenio Chiesa. Un bel negozio, all’avanguardia per quei tempi, opera dell’amico architetto Lorenzo Papi, inaugurato i primi anni ’60 e che ben presto divenne punto di riferimento della borghesia massese, ma non solo, spesso citato sulle maggiori riviste di moda. Le vicende alterne della vita gli hanno riservato anche momenti difficili ai quali però il suo carattere forte non si è mai piegato. Già avanti negli anni si lanciò in una nuova avventura ’inventando’ il Montanelli Caffè, un ambiente raffinato all’inizio del viale Roma attualmente condotto da Gianluca Zana, marito della figlia Francesca prematuramente scomparsa e la cui perdita lo aveva profondamente segnato. Con Bepi se ne va un commerciante e un imprenditore di esempio per le generazioni future”. Alla moglie Anna e al figlio Stefano, che continua con successo l’attività commerciale dell’abbigliamento, le più sincere e sentite condoglianze da parte della redazione e di Frediani. “Ciao Bepi, ti saluto con il tu che, per rispetto reverenziale, non ti ho mai dato”.