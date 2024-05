Gamics Carrara, oltre 23mila appassionati tra giochi, fumetti ed eventi live

Carrara, 6 maggio 2024 – Con oltre 23mila visitatori la due giorni di Gamics Carrara si conferma come uno degli eventi di punta di Carrafiere. Un risultato in linea con lo scorso anno ma con qualche centinaia in più di visitatori. Un’occasione per sfoggiare il cosplay del proprio personaggio preferito ma anche per fare un tuffo nei magnifici anni Ottanta e Novanta. Tra ospiti d’eccezione, aree interattive e shopping a tema nerd, la rassegna dedicata al pop ha convinto tutti. Dai supereroi americani ai manga giapponesi, dal mondo del doppiaggio a quello dell’animazione, la fiera organizzata da Blue Raincoat ha esplorato un universo sorprendente.

Cristina d'Avena al Gamics Carrara

Grandissimo successi per le esibizioni live di Cristina D’Avena e Giorgio Vanni, la regina e il re delle sigle animate, ma anche per l’attrice Anna Mazzamauro, divenuta celebre per la sua interpretazione della signorina Silvani nella saga di Fantozzi. E poi i doppiatori Monica e Andrea Ward (rispettive voci di Lisa Simpson e Goku), Leonardo Graziano (Sheldon in The Big Bang Theory), Gianluca Iacono ed Emanuela Pacotto (Vegeta e Bulma in Dragon Ball).

Un cosplay di ET

Incredibile anche il successo riscosso da Hide The Pain Harold, il volto più famoso del web, un ingegnere ungherese involontario protagonista di una serie di irresistibili meme. Tra le attrazioni che hanno riscosso più successo i videogames di ieri e oggi: 100 cabinati arcade giocabili, le postazioni avveniristiche della Gamers Arena, ma anche l’area mattoncini a cura di Mo.c.bricks, che accanto alle costruzioni monumentali dei maggiori artisti italiani ha regalato l’occasione di mettere alla prova le proprie abilità di costruttori.

Un espositore al Gamics Carrarafiere

E poi i giochi da tavolo con le associazioni locali Ala, Alea, Gidierre.net, La tana dei goblin e il negozio Gamic Massa, gli incontri di Crossover Wrestling, i giochi d’altri empi e le aree dedicate al mondo cosplay. In fiera anche decine di fumettisti in artist alley, una ’via degli artisti’ dove incontrare i protagonisti della nona arte e chiedere loro uno sketch, ricordo della manifestazione, ma anche i workshop e le conferenze sui mestieri del fumetto. E tanti spettacoli.

"Siamo entusiasti per l’esito della kermesse, Gamics Carrara cresce anno dopo anno – commenta Lucio Campani, presidente del consiglio di amministrazione di Blue Raincoat –, imponendosi come un punto di riferimento. Da domani ci metteremo a lavorare a un’edizione 2025 con novità e uno spazio espositivo più grande, con implementazioni dal punto di vista merceologico".