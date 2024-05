L’uomo meme più famoso del web: al Gamics di Carrara un mito dei social

Carrara, 4 maggio 2024 – Gli incroci della vita, gli sliding doors, possono cambiare l’esistenza di una persona in pochi giorni. E i social hanno il potere di elevare a mito anche un normale ingegnere ungherese. Al Gamics di Carrara, la grande fiera nerd con videogiochi e fumetti in primo piano non potevano mancare i meme.

E uno dei meme viventi più famosi è Hide The Pain Harold, al secolo András Aratò. Ungherese, il suo volto è finito in alcune foto-stock usate come immagini di repertorio nei campi più disparati, dal giornalismo alla pubblicità. Un sorriso, quello di András, che appare sempre quasi amaro, malinconico. Ci ha messo poco a diventare la base per una serie infinita di meme.

Aratò ha parlato al Gamics in un incontro con i fan, andati in visibilio nel vedere dal vivo chi avevano visto migliaia di volte sullo schermo di uno smartphone o di un computer. A un certo punto, per stare più vicino al pubblico che gli rivolgeva domande, Hide The Pain Harold è sceso dal palco parlando in maniera diretta con il pubblico del Gamics.

Un grande colpo ospitare un personaggio del genere per una fiera che raccoglie sempre più consensi, con una serie di ospiti davvero ricca.

Ci sono Anna Mazzamauro, la mitica signorina Silvani degli indimenticati film di Fantozzi, ma anche l’immancabile Cristina D’Avena con le sue canzoni. Ci sono anche diversi doppiatori, tra cui Gianluca Iacono ed Emanuela Pacotto (rispettivamente Vegeta e Bulma in Dragon Ball). L’appuntamento con il Gamics prosegue anche domenica 5 maggio.