’Gamics’ al via con Cristina D’Avena, Anna Mazzamauro e Letizia Cosplay

Tutte le sfaccettature della cultura pop prendono vita, oggi e domani (dalle 10 alle 19), nei padiglioni di CarraraFiere grazie a ’Gamics’, la rassegna di comics, videogames, giochi da tavolo, mattoncini, esibizioni dal vivo e incontri con gli ospiti più amati. Dalle celebri voci delle sigle animate Cristina D’Avena e Giorgio Vanni ai protagonisti del mondo del doppiaggio Monica Ward (Lisa Simpson), Gianluca Iacono ed Emanuela Pacotto (rispettivamente Vegeta e Bulma in Dragon Ball). E poi ancora Hide the Pain Harold, uomo-meme conosciuto in tutto il mondo e la grande Anna Mazzamauro, la famosissima signorina Silvani in tutti i film di Fantozzi. E per la prima volta il dj-set di “Voglio tornare negli anni 90” un’offerta musicale che promette di riportare i visitatori indietro nel tempo attraverso le sonorità più rappresentative del decennio. ’Gamics’, giunto alla terza edizione, è una manifestazione ricchissima di eventi e iniziative da non perdere, adatta a tutti. Aumenta il numero di stand, per la gioia di tutti i visitatori che vorranno andare in cerca dei migliori manga e comics americani, delle action figures e dei gadget più ambiti. Gamics accoglie iniziative che spaziano dal gioco digitale a quello analogico, e così gli oltre 20mila metri quadrati di superficie espositiva sono contesi tra gli schermi dei videogames e i giochi da tavolo, le aree dedicate al modellismo e le monumentali e incredibili costruzioni fatte di mattoncini. Quest’anno poi l’area dedicata ai board games triplica le sue dimensioni con ben 150 tavoli continuamente animati da tornei, dimostrazioni, sessioni di giochi di ruolo e giochi in scatola. Per lo spettacolo oggi ci sarà il concerto di Cristina D’Avena e, sul palco cosplay, gli appassionati potranno incontrare Dario Moccia, il noto twitcher e streamer italiano amato da milioni di followers. Doppio appuntamento con la cosplayer apuana Letizia Livornese: oggi alle 12 presenterà il suo spettacolo di bolle ’ Magica Magica Lety’ sul palco dell’area cosplay, nel pomeriggio si trasformerà in Dayla Dunn per il firma copie del fumetto. Domani sarà la volta della grande stella del cinema Anna Mazzamauro.