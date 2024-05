Fumetto, gioco e pop. Alla Imm torna Gamics

Sarà un fine settimana all’insegna del divertimento, quello in programma a Carrarafiere, che domani e domenica (dalle 10 alle 19) ospita la terza edizione di ‘Gamics Carrara’, il festival del pop organizzato dalla Blue Raincoat. Videogames, giochi da tavolo, mattoncini, fumetti, esibizioni dal vivo, centinaia di cosplayer e tanto altro per una due giorni dedicata agli anni Ottanta e Novanta, e che lo scorso anno ha catalizzato l’attenzione di oltre 23mila visitatori.

Un tuffo nel passato ma anche l’occasione per trascorrere un fine settimana all’insegna del divertimento. E poi tanti personaggi e voci famose come quelle di Cristina D’Avena, Giorgio Vanni, Monica Ward (Lisa Simpson), Gianluca Iacono ed Emanuela Pacotto (Vegeta e Bulma di Dragon Ball), ‘Hide the Pain Harold’, l’uomo-meme conosciuto in tutto il mondo. Attesa anche Anna Mazzamauro, la famosissima signorina Silvani dei film di Fantozzi. E per la prima volta il dj-set di ‘Voglio tornare negli anni 90’, un’offerta musicale che promette di riportare i visitatori indietro nel tempo attraverso le sonorità più rappresentative del decennio. Il tutto su una superficie di ventimila metri quadrati con stand dedicati ai manga, ai comics americani, alle action figures e ai gadget più ambiti. Presente anche un’area arcade con un centinaio di videogiochi cabinati originali degli anni Ottanta da usare senza gettoni e in modalità ‘free to play’. Quest’anno l’area dedicata ai board games triplica le sue dimensioni con 150 tavoli animati da tornei, dimostrazioni, sessioni di giochi di ruolo e giochi in scatola, in collaborazione con le più importanti associazioni del territorio. A ‘Gamics Carrara’ parteciperanno anche i disegnatori delle più importanti case editrici.

I protagonisti di domani sono Cristina D’Avena con il suo concerto live, l’uomo meme Andràs Aratò , il ‘Ward Lab’con i doppiatori Monica Ward e Andrea Ward, la showgirl Laura di Mauro e il direttore del suono Luigi Nozza. Mentre sul palco cosplay ci saranno Dario Moccia, Leonardo Graziano e Renato Novara. Domenica invece sarà la volta di Anna Mazzamauro, Gianluca Iacono ed Emanuela Pacotto, Giorgio Vanni e la sua band ‘I figli di Goku’, e il dj-set ‘Voglio tornare negli anni Novanta’con musica, coriandoli, stelle filanti e bolle di sapone. A colorare la manifestazione le centinaia di cosplayer, che sabato e domenica si sfideranno sul palco della ‘C’mon Cosplay’ vestiti come i personaggi di film, serie tv e cartoni animati.