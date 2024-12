“Ciao amico”: corteo di moto per il ragazzo morto nell’incidente di Massa, i funerali di Lorenzo Iacazzi

Carrara, 31 dicembre 2024 – Un lungo corteo di moto. E poi lacrime e dolore per l’ultimo saluto a Lorenzo Iacazzi, 23 anni, il giovane appassionato di motori morto in un incidente accaduto nella mattina di sabato 28 dicembre a Massa, in via degli Oliveti. La sua moto si è scontrata con un’auto e per il giovane non c’è stato niente da fare nonostante i soccorsi. La famiglia, i tantissimi amici, sono sconvolti.

La chiesa di San Francesco, a Carrara, dove si sono svolte le esequie, non è riuscita a contenere le tantissime persone presenti, nell’ultimo giorno dell’anno, per l’addio a quello che era l’amico di tanti.

La sua passione per i motorilo aveva portato a conoscere tante persone amanti della moto come lui. E il corteo di due ruote che è partito dalla camera mortuaria dell’ospedale di Massa ha accompagnato il feretro fino appunto alla chiesa. Tutti si sono stretti ai genitori Luciano e Monica e al fratello Yuri. Intanto, sul luogo dell’incidente, a Massa, in via degli Oliveti, tante sono le dediche, i fiori e le candele per il giovane Lorenzo.

Il corteo funebre è stato molto partecipato. Ed è passato da luoghi cari al giovane. Come il Bagno Ulderico, che viene gestito dalla famiglia. Da qui il passaggio dall’Aurelia e dal viale XX Settembre fino appunto alla chiesa dove si è svolto il rito. Lorenzo Iacazzi è stato ricordato anche allo stadio, nell’ultimo weekend, prima di Carrarese-Cesena, con uno striscione in suo onore apparso appunto sugli spalti. Lui che era, tra le altre cose, anche un grande tifoso della Carrarese.