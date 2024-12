Oggi l’addio a Lorenzo. Un rombo di motori dal Noa a San Francesco

Carrara, 31 dicembre 2024 – Oggi alle 15,30 a San Francesco si svolgerà la cerimonia funebre di Lorenzo Iacazzi, il 23enne morto nei giorni scorsi mentre era in sella alla sua moto. Il medico legale dopo l’autopsia che è stata eseguita a Pisa ha dato il nulla osta per i funerali. Sulla vicenda che ha visto una giovane vita spezzata l’inchiesta della magistratura che con l’autopsia dovrà stabilire l’esatta dinamica dell’incidente ed eventuali responsabilità. Previsto l’arrivo di centinaia di motociclisti per l’ultimo saluto a questa giovane vita spezzata che ha straziato la comunità di Massa, dove viveva con la famiglia, e quella di origine: Carrara.

Per questo la famiglia ha disposto che i funerali si svolgessero nella chiesa di San Francesco. Una morte che ha scosso tutti gli amici più cari, quelli a cui Lorenzo riusciva sempre a strappare un sorriso anche quando la situazione non era delle migliori. Intanto il fratello Yuri in un post social ha chiesto ai motociclisti del Marmotardisti crew, il gruppo di rider di cui faceva parte Lorenzo, di partecipare alle esequie in numerosi.

“So che avevamo in mente altro, ma i miei genitori voglio togliere Lorenzo da lì, so che abbiamo poco tempo per richiamare il mondo intero ma io confido in tutti voi – ha scritto Yuri affidando il suo messaggio ai social –. Domani sarà il giorno più difficile della mia vita, domani avrò bisogno di voi e so che ci sarete. Forza ragazzi, è ora di scaldare i motori per Lory”. “Lory lascerà il Noa alle 14,30 vi chiedo quindi per chi arriverà in moto di arrivare puntuali alle 13,30 – scrive ancora Yuri in una chiamata a raccolta –. Non so quante moto saremo ma spero il più possibile; perciò, le mie fidate staffette dovranno assicurarsi di dare modo al carro di passare. Alla partenza gireremo in direzione di casa nostra…il bagno Ulderico, per poi proseguire verso la chiesa passando dall’Aurelia e dal viale XX Settembre fino alla chiesa di San Francesco. Su i motori”.

Da giorni gli amici non stanno facendo altro che ricordare questo splendido ragazzo sulle sue pagine social, centinaia di messaggi dove augurano a Lorenzo, appassionato di motori, di correre “libero nei cieli”, qualcun altro aggiunge “la tua voglia di vivere brillava attraverso i tuoi occhi e avevi il dono di trasmetterla a chi ti stava vicino, ancora non me ne capacito, servirà del tempo per metabolizzare tutto questo, ora corri più veloce che puoi in cielo e veglia su di me”. Centinai anche i messaggi di cordoglio per i genitori Luciano e Monica, che da anni gestiscono il bagno Ulderico di Marina di Massa. Anche i tifosi della Carrarese lo hanno voluto ricordare: nella partita con il Cesena uno striscione era dedicato a lui. Nonostante colori diversi, anche i tifosi della Massese lo hanno voluto ricordare con un post social “nessuno tocchi quella sciarpetta”, hanno scritto, dando dimostrazione di grande solidarietà. Sul luogo dell’incidente gli amici hanno acceso fiaccole e portato doni creando un memorial per il giovane.