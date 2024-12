Dalla curva al memorial, Lorenzo batte nei cuori. Funerali nella sua Carrara: “Ci saremo tutti in moto”

Massa Carrara, 30 dicembre 2024 – Sugli spalti della curva c’è anche lui, nel cuore di chi lo ha conosciuto, di chi ha esultato insieme a lui davanti ad una palla inserita in porta. “Ciao Lorenzo” è l’ultimo saluto dei tifosi e amici nello striscione apparso ieri per il derby Carrarese-Cesena. “Questa vittoria è per te” si legge sui social, a partita terminata con un 2-0. Social, che da sabato sono stracolmi di ricordi di Lorenzo Iacazzi, 23 anni, morto mentre era in sella alla sua moto sabato mattina in uno scontro con un’auto in via degli Uliveti che è stato fatale. Il ragazzo lascia mamma Monica, papà Luciano e un fratello di pochi anni maggiore, Yuri.

Intanto, già nella serata della tragedia è stato realizzato un memorial per Lorenzo nel punto dell’incidente che gli ha tolto la vita. Ai piedi una distesa di ceri dalla fiamma sempre accesa, fiori, una sciarpa azzurra e gialla stretta alla cancellata su via degli Oliveti e uno striscione con su scritto “Ciao Lory” e poi decine di messaggi e ricordi di chi lo ha conosciuto. E si pensa già ai funerali di Iacazzi. Non c’è ancora una data, a causa del trasferimento della salma dall’obitorio di Massa all’ospedale di Pisa per effettuare l’autopsia. Ma probabilmente – secondo quanto appreso – la salma potrebbe rientrare a Massa già dalla giornata di domani. I funerali dovrebbero tenersi nella Chiesa di San Francesco a Carrara e nell’ambiente dei bikers di Carrara e Massa si parla di presentarsi ai funerali tutti in motocicletta per ricordarlo. Ci saranno tutti dal Moto Club Massa al Moto Club Marmotardisti di cui faceva parte Lorenzo. Questo il ricordo all’indomani della tragedia: “Meraviglioso Lorenzo grazie. Il Moto Club Massa ha avuto la fortuna di conoscerti e si stringe intorno ai tuoi cari familiari per dare loro un po’ di conforto. In ogni foto che in queste meste ore hanno imperversato sul web è emersa l’immortalità di un ragazzo che con il suo sguardo, con il suo sorriso, con le sue parole è riuscito a farci riflettere sul senso della vita. Lorenzo ci mancherai”.

A quanto ricostruito finora, Iacazzi stava percorrendo via degli Oliveti nella mattinata di sabato quando è avvenuto lo schianto contro una Smart nera e metallizzata, alla cui guida c’era un uomo anch’esso residente a Massa. Lorenzo è stato sbalzato dalla sella e il suo corpo si è schiantato sul selciato. Immediatamente dopo l’impatto il motociclo ha preso fuoco, tanto da richiedere la presenza in loco dei vigili del fuoco.

La chiamata ai soccorsi è partita alle 9.20, giunti sul posto gli operatori del 118 si sono resi subito conto che non c’è nulla da fare per il ragazzo che è morto sul colpo, probabilmente per un trauma cranico. Sul posto è sopraggiunta anche la Polizia municipale che ha effettuato i rilevamenti di rito, al cui termine è seguito il sequestro dei mezzi.

E sulla dinamica la Polizia municipale di Massa è stata chiamata a fare chiarezza nell’ambito dell’inchiesta aperta dalla magistratura. Anche grazie all’ausilio delle telecamere presenti proprio inquel tratto di strada che potrebbero aver ripreso i momenti cruciali della tragedia per fare piena luce sull’accaduto.