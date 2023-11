Frana di Aulla, la Cisa resta chiusa. Proseguono gli interventi di Anas

Aulla, 15 novembre 2023 – Resta chiusa almeno anche giovedì 16 novembre la statale della Cisa dopo la frana. Continua l'impegno di Anas per il ripristino della viabilità per il ripristino della circolazione, dopo il grosso smottamento avvenuto nella notte tra sabato e domenica.

Prosegue la rimozione del materiale franato che continuerà anche dopo altre verifiche del versante interessato.

Nel punto della frana saranno posizionate nelle prossime ore delle barriere 'New Jersey', barriere modulari in plastica o calcestruzzo usate di solito per incanalare il flusso stradale o delimitare aree di cantiere.

L'amministrazione di Aulla segue costantemente l'evolversi della situazione, rimanendo in contatto con Anas che sta impiegando mezzi e uomini per risolvere il problema il primo possibile. Il Comune di Aulla comunica che anche nella giornata di giovedì 16 novembre, a causa della continuazione dei lavori per la messa in sicurezza, il tratto della ss 62 rimarrà chiuso al traffico. E disagi