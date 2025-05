Missione-spiaggia per salvare le tartarughe

Sono una quindicina i volontari al Wwf impegnati a proteggere le tartarughe marine che quest’estate sceglieranno il litorale apuano per depositare le loro uova. Ma ne servono ancora. Bisogna essere in spiaggia verso le 5,30 del mattino e passeggiare un paio d’ore scarse per cercare le tracce delle ‘Caretta Caretta’ in via di estinzione. Per trovarli lo stand del centro didattico WWF dei Ronchi sarà ancora oggi nella galleria del centro commerciale Maremonti. Pannelli, foto e video delle deposizioni e nascite avvenute dal 2022 fanno da cornice al punto informativo, dove non mancano gadget Wwf. A raccontare la vita dei volontari, che tengono anche corsi di formazione in Puglia, Sicilia e Calabria per acquisire nuove nozioni da professionisti del settore, ieri c’erano anche Chiara Giannelli, Nina Veschi e Simonetta Casani. L’associazione si prepara per la nuova stagione estiva: le tartarughe cominceranno a nidificare a fine maggio e continueranno fino ad agosto. Quando i volontari trovano un nido contattano un referente dell’università di Pisa o Arpat Toscana autorizzati a cercare le uova. Poi provvedono a proteggere la zona interessata con gabbiette di un metro per un metro.

"Dopo 50 giorni vediamo se ci sono delle crepe sulle uova che preannunciano la schiusa e ci alterniamo con i turni per monitorare. Le uova sono seppellite a una profondità di 30-50 cm e non si schiudono tutte lo stesso giorno. Di 100 uova, schiudono solo l’80 per cento" spiega Chiara Giannelli. Allo stand tra le tante sottoscrizioni anche villeggianti da Milano, come un padre con una bimba. "Ho iniziato la scorsa stagione con il progetto Life Turtle nest – racconta la volontaria Monia Nicolini –.Siamo un team di volontari appassionati e dedicati, che lavorano insieme per garantire la sopravvivenza di queste specie. Ogni giorno imparo qualcosa di nuovo sulle tartarughe marine e sul loro mondo. Sento di essere parte di qualcosa di importante e di poter fare la differenza."

Una puntata della trasmissione di Linea blu ha documentato il salvataggio di tre piccole tartarughe marine da parte del Wwf Massa Carrara, curate poi all’acquario di Livorno. E domenica 18 i volontari saranno al parco dei Ronchi per il ritorno di ‘Primavera delle oasi’ che guarda a un ventaglio di attività per i piccini, ma anche per i più grandi. Alle visite guidate al centro con tesseramento hanno aggiunto yoga nel bosco, laboratori di disegno e su piante e fiori, spiegazioni sul mondo delle api, la costruzione nidi per uccelli. E a fine maggio a Villa Bertelli la festa per i 30 anni dell’ oasi di Forte dei Marmi.