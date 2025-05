Sos dei commercianti di via Roma: "Molti sono vicini alla chiusura"

Commercianti di via Roma estremamente preoccupati dalla decisione presa dall’amministrazione comunale di mantenere provvisoriamente la viabilità modificata che da più di due mesi crea problemi alla circolazione della frazione di Capanne. Il cantiere è stato aperto ai primi di marzo e "ha chiuso – scrive una parte di commercianti – totalmente al traffico la strada principale dove si affacciano svariate attività, ed è stata istituita una viabilità alternativa sulla via VIII Aprile con due sensi di marcia. Al termine dei lavori, la circolazione tornerà attiva in via Roma con senso di marcia monti mare. L’amministrazione Lorenzetti ha deciso di provare a mantenere l’assetto attuale ’in prova’ fino a dopo l’estate, per poi valutare di farlo diventare definitivo. Finalmente ci avviciniamo al termine del cantiere che ha distrutto l’economia del centro commerciale naturale più antico del nostro paese, e vogliamo pubblicamente esprimere la nostra contrarietà a proseguire questa decisione che è il doppio senso nella via VIII Aprile, come già avevamo fatto durante l’incontro di confronto organizzato settimane fa in Comune".

"Abbiamo subito – proseguono – gravissime perdite per la chiusura della strada dove si trovano le nostre attività, e adesso abbiamo necessità di tornare alla normalità per cercare di salvare il salvabile. Alcuni negozi sono davvero vicini alla chiusura e questo non è accettabile. Il lavoro del rifacimento dell’acquedotto era necessario, siamo d’accordo, ma doveva essere fatto nel rispetto delle tante famiglie che vivono grazie al lavoro che svolgono a Capanne. Ci avevano garantito che entro Pasqua i lavori sarebbero terminati, invece ci siamo ritrovati con la via Roma chiusa al traffico addirittura ora che sono passate anche le festività del 25 aprile e del 1° maggio. Non abbiamo ricevuto una visita delle istituzioni durante gli oltre due mesi in cui ci siamo trovati letteralmente isolati, e questo denota quanta considerazione ci viene data. Oltre alle problematiche economiche i commercianti vogliono sottolineare anche i rischi alla sicurezza della via VIII Aprile: i parcheggi sono decisamente diminuiti rispetto a prima, le corsie di marcia sono strette e sono presenti grate e scoli dell’acqua che renderanno estremamente pericolosa la circolazione di moto e scooter nel periodo estivo".

"Per non parlare della doppia curva davanti al cimitero – proseguono –, dove non ci sono gli spazi di manovra per i pullman o i mezzi pesanti. La viabilità preesistente non aveva mai dato problemi, mentre adesso ci troviamo di fronte a una serie di preoccupazioni di grave entità che potrebbero tranquillamente sparire in un batter d’occhio se l’amministrazione abbandonasse questo progetto. Inoltre, rispetto a tutte le piante che si trovano sul lato del fiume, quale sarà il loro destino? Dovranno essere abbattute in favore di nuovi parcheggi, o dell’ampliamento della carreggiata?"

Non tarda ad arrivare la replica del sindaco Lorenzetti: "I lavori sono terminati, lunedì si concludono, poi c’è da aspettare l’assestamento del terreno, Nel frattempo manteniamo la viabilità alternativa, sia all’interno che nel doppio senso. Il nostro obiettivo è rilanciare la strada non affossarla. Ci siamo incontrati con i diretti interessati per realizzare il centro commerciale naturale e attirare finanziamenti. Credo che questa sia soltanto una speculazione politica, c’è qualcuno che cerca di infilarsi in questa cosa. Sulla prova di Ztl con tavoli fuori, iniziative e feste: se i commercianti riterranno che l’esperimento estivo non ha funzionato, ritorneremo al passato, non ho pregiudizi"