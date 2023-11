Frana sulla Cisa, ancora guai: strada chiusa almeno fino a mercoledì

Aulla (Massa Carrara), 13 novembre 2023 - Proseguono i lavori per risolvere la frana sulla statale 62 della Cisa vicino ad Aulla. Il Comune rende noto che martedì 14 e anche mercoledì 15 novembre la statale resterà ancora chiusa al traffico.

La frana si è staccata la notte fra sabato e domenica ed è una conseguenza del maltempo in Toscana. Il personale dell'Anas è al lavoro già da ieri per la pulizia del versante pericolante. Appena sarà terminata la messa in sicurezza, verrà portato via il materiale franato e poi si proseguirà con la messa in opera di alcune barriere di protezione.

L'amministrazione comunale di Aulla ha richiesto ad Anas, il prima possibile, la riapertura almeno di un senso unico alternato. Il Comune prosegue anche con l'iter per chiedere la gratuità della tratta autostradale per chi la usa in questi giorni come alternativa.