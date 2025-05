"Famiglie isolate, l’emergenza si poteva evitare"

Da quasi un mese diverse famiglie della località Cozzanello sono di fatto isolate a causa di una frana che ha reso non più percorribile con i mezzi via Gianfranceschi e le loro abitazioni raggiungibili esclusivamente a piedi. Una residente di via Gianfranceschi non può utilizzare l’auto ed è stata costretta ad acquistare una bici per muoversi. Fratelli d’Italia torna alla carica: "Una situazione di emergenza che, secondo quanto denunciato da Fratelli d’Italia, poteva e doveva essere evitata con una programmazione adeguata e un’attenzione maggiore al territorio e al dissesto idrogeologico. Già un anno fa, i residenti della zona avevano segnalato, con invio di una Pec, al Comune la precarietà della situazione, evidenziando i rischi legati alla stabilità del terreno. Tuttavia, le loro preoccupazioni sono rimaste inascoltate. Oggi, a seguito dell’aggravarsi della frana, si è costretti a intervenire in emergenza, con costi elevati e un disagio significativo per le famiglie coinvolte". Fratelli d’Italia punta il dito "contro l’amministrazione comunale, accusandola di immobilismo e scarsa attenzione alla sicurezza del territorio. Questa situazione è l’ennesima prova dell’inefficacia della gestione del territorio da parte del sindaco e della sua giunta. Non è accettabile che i cittadini debbano vivere in queste condizioni, pagando il prezzo dell’inerzia amministrativa". "E’ necessario lavorare ad un piano per la prevenzione del dissesto idrogeologico, che includa monitoraggi regolari, interventi preventivi e un dialogo costante con i cittadini: tutto fino ad oggi è mancato" "Non si può continuare a inseguire le emergenze: è indispensabile pianificare, ascoltare i cittadini e intervenire per tempo. La vicenda della località Cozzanello, rappresenta l’ennesimo campanello d’allarme sulla gestione delle criticità del territorio a Montignoso. Fratelli d’Italia invita l’amministrazione ad agire immediatamente".