Fiom primo sindacato a The italian sea group

La Fiom primo sindacato di The Italian Sea Group. La Federazione impiegati operai metallurgici torna in cantiere dopo quattro anni come primo sindacato tra gli operai e seconda forza tra gli impiegati e in termini assoluti. Un risultato storico che certifica Fiom primo sindacato tra i metalmeccanici in provincia di Massa-Carrara, sia per rappresentanza sia per numero di iscritti, rientrando in un luogo simbolo come il cantiere di The Italian Sea Group con un risultato importantissimo: primo sindacato tra gli operai.

"Un risultato che premia il lavoro costante portato avanti in questi anni dalla struttura provinciale della Fiom - commenta il segretario generale Fiom Massa-Carrara, Umberto Faita (nella foto)- specialmente fuori dallo stabilimento, con volantinaggi, iniziative e una ricerca costante di confronto con l’azienda sulle problematiche presenti e irrisolte. Un impegno portato avanti con determinazione e resilienza dal gruppo storico della Fiom ancora presente nel cantiere, a cui si sono uniti anche giovani lavoratori e lavoratrici". "Torniamo con un consenso ampio e chiaro - prosegue - che ci affida una grande responsabilità: affrontare con determinazione le questioni ancora aperte nel cantiere: mensa, orari di lavoro, turni speciali, definizione di un premio di risultato collettivo per le maestranze. Crediamo sia giunto il momento che nella realtà metalmeccanica numericamente più rilevante si avvii finalmente un sistema di relazioni sindacali maturo e un serio percorso di contrattazione integrativa".