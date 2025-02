Finto maresciallo si fa consegnare oro e denaro

Rappresenta una delle ennesime, vergognose truffe a danno di anziani, la notizia che ci giunge dal territorio del Comune di Mulazzo dove, nei giorni scorsi una telefonata da parte di sconosciuti ha mandato nel panico una coppia di anziani, marito e moglie residenti in una frazione. L’anonimo telefonista si è presentato in qualità di ’maresciallo’: "Suo figlio è ricoverato in ospedale, è rimasto ferito, coinvolto in un incidente che ha causato lui. Servono soldi per sistemare le cose…". E dalla cornetta giungeva la voce contraffatta del congiunto che si lamentava per il dolore e che implorava i familiari di risolvere la questione come suggerito dal… maresciallo. I malfattori hanno intimato ai due anziani di non riappendere il telefono "perché sarebbero stati subito richiamati" e sono riusciti ad ingannare il marito facendolo addirittura partire per l’ospedale di La Spezia il cui pronto soccorso "… è ricoverato suo figlio". Facile quindi capire, cosa sia accaduto poco dopo la partenza dell’uomo: si è presentato alla porta uno dei truffatori, verosimilmente già appostato nei paraggi in precedenza, e come nel solito copione di sempre, si è fatto consegnare dall’atterrita anziana soldi ed ori di famiglia, tutto quanto c’era di valore nella casa. Una vicenda che ha scosso in modo particolare il sindaco Claudio Novoa. " Non aprire mai la porta a sconosciuti e di non rispondere al telefono anche a chi si spaccia per avvocato, carabiniere o poliziotto. Quando ci si trova di fronte a persone sconosciute - sottolinea il primo cittadino – o in situazioni anomale, va chiamato subito il 112".

Roberto Oligeri