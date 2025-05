Seconda volta per Domenico Raimondi. Coordinerà i progetti della kermesse

White Carrara è promossa e prodotta dal Comune di Carrara in collaborazione con Internazionale marmi e macchine Carrarafiere, in compartecipazione con la Camera di commercio Toscana nord ovest, con il patrocinio della Regione Toscana, e il contributo di Fondazione Marmo e il supporto tecnico di Nausicaa ed Erp Massa Carrara. White Carrara è un’iniziativa che coinvolge l’intera comunità, un approccio collettivo che è il cuore pulsante dell’evento, un’esperienza condivisa che valorizza il territorio e le sue risorse. Una manifestazione, che nel connubio tra design e marmo, diviene aggregazione, confronto e rilancio dell’identità locale. La maggior parte dei progetti sarà realizzata a Carrara utilizzando il marmo locale. A coordinare l’evento sarà Domenico Raimondi di ‘Thesignlab’, laboratorio di creativi e designer che operano nel campo progettuale e visivo. Art director e designer, Raimondi ha completato gli studi tecnici formandosi all’Istituto Europeo di Design di Torino. La sua formazione comprende un master in landscape design diretto dal Centro Ricerche Ied di Milano e importanti esperienze progettuali internazionali inerenti l’exhibit design, la progettazione di eventi e la comunicazione. Fondatore del laboratorio creativo che porta il suo nome attivo a Lucca e a Torino, opera nel campo progettuale e visivo con particolare riferimento a progetti e organizzazione di interior design residenziale, commerciale, espositivo e museale.