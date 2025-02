Festa alla Rsa Casa Ascoli per i 100 anni di Maria Sermattei

Maria Domenica Sermattei ha festeggiato i 100 anni alla Rsa Casa Ascoli. Ieri ha spento le candeline tra sorrisi, gioia, commozione e regali, circondata dall’affetto dei parenti, degli amici e dal personale della Casa di riposo. L’assessore alle politiche sociali Francesco Mangiaracina, presente alla festa, le ha consegnato, a nome del Comune, una pergamena personalizzata, celebrativa dei 100 anni di vita. Nata a Massa il 4 febbraio 1925, Maria è sempre vissuta in città e si è occupata con il marito della coltivazione in serra di basilico, piante aromatiche e fiori. Sorridente e con la battuta sempre pronta alla domanda "Qual è il segreto per i suoi 100 anni?" ha risposto: "Ho sempre fatto il meglio che ho potuto". A tagliare il nastro erano con lei i nipoti Antonio, Anna, Anna e Armanda; i pronipoti Antonella, Enrico, Alessandra, Gianfranco, Barbara, Pierpaolo e Alessandra; i trisnipoti Lara, Alice, Anna Dora e Matteo, oltre al presidente di Casa Ascoli Giancarlo Casotti e ad alcuni volontari dell’associazione Avo. La parte musicale della festa è stata curata dal maestro Giuliano e dalla moglie Rosanna, immancabili all feste di Casa Ascoli.