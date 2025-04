Equi Terme, si torna in grotta. Riparte la stagione degli eventi

Si è aperta la stagione turistica del 2025 per le Grotte di Equi che proseguirà per ogni weekend e ponte festivo primaverile, mentre dal 21 giugno al 7 settembre resteranno aperte quotidianamente. E proprio quest’anno la Cooperativa AlterEco ha raggiunto i 25 anni consecutivi di gestione del complesso di questo straordinario sito carsico-paleontologico incastonato nel cuore delle Apuane.

Il complesso delle grotte oggi rappresenta un sistema integrato in un autentico ’Experience park’ che presenta 12 attività diverse oltre alla tradizionale visita nella grotta: si va infatti dalla speleo-avventura alla zip-line che si eleva 200 metri sopra il torrente; dall’esperienza nell’antro carsico più buio avventurandosi con la torcia frontale alla visita di ben 3 musei a tema paleontologico, geologico e dell’identità locala, fino all’arrampicata su roccia alle escursioni in e-bike. Pertanto, la ’Grotte di Equi Experience Park’, rappresenta attualmente la prima attrazione della Lunigiana per gradimento dei visitatori su Tripadvisor e mediamente effettua ogni anno una media di 10mila visite guidate, dai 50 minuti per visitare la grotta alle 3 ore per la speleo-avventura. Inoltre il complesso rappresenta il principale polo didattico con offerta educativa naturalistica, geologica e paleontologica frequentato in media da decine di classi e 1300 studenti provenienti da varie regioni.

"Le Grotte e il borgo di Equi – dice Gianluigi Giannetti, sindaco di Fivizzano – nel corso degli anni sono state oggetto di investimenti da parte dell’amministrazione, per la loro valorizzazione. Oggi si inizia a vederne i frutti, grazie pure ai competenti imprenditori locali che a loro volta investono nello sviluppo turistico di questa suggestiva e importante località".

"Siamo partiti 25 anni fa con la parziale riapertura – aggiunge Matteo Tollini, presidente della Coop di Comunità AlterEco – delle Grotte e 2500 visitatori. Attualmente gestiamo in maniera integrata un ’Experience Park’ con 12 diverse attività di visita e avventura, prenotabili con un modernissimo sistema online. Una storia di collaborazione e sostegno reciproco tra titolari delle strutture pubbliche, Comune e Parco, le altre attività del borgo e la nostra cooperativa di comunità che caratterizzano Equi, in qualità di luogo accogliente e attrezzato per un turismo sostenibile".

Roberto Oligeri