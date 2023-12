Uccide la moglie in hotel: convalidato il fermo. Sequestrata l’edicola della coppia

Massa, 11 dicembre 2023 – Ha ripetuto davanti al gip la confessione che aveva fatto ai carabinieri dopo essere stato arrestato. “Ho ucciso io mia moglie”. Così Alfredo Zenucchi, 57 anni, l’uomo responsabile della morte di Rosella Cuminotti, 53. La consorte è stata uccisa con un rasoio. Le profonde ferite non le hanno lasciato scampo.

I titolari della locanda: “Siamo sconvolti”

E’ accaduto nella camera di albergo di una locanda di Mattarana, paesino nello Spezzino, dove la coppia, della provincia di Cremona, era arrivata da qualche giorno. L’uomo ha vegliato il corpo per 36 ore poi è uscito dalla camera ed è stato quindi raggiunto dai carabinieri, che lo hanno arrestato. Portato in carcere a Massa, si è svolta poi la convalida del fermo. Il tribunale di Massa si è poi dichiarato incompetente e ha trasmetto gli atti a Spezia, nella cui provincia è materialmente avvenuto il delitto.

Zenucchi è assistito dall'avvocato Alberto Rimmaudo e ha risposto alle domande del gip Dario Berrino. Zenucchi «è apparso molto tranquillo» durante tutta l'udienza, durata meno di un'ora.

«Durante l'interrogatorio - ha detto l'avvocato difensore, Alberto Rimmaudo - Zenucchi ha risposto con calma», ora «alla luce della decisione del carcere ho fatto domanda perché abbia una reclusione carceraria in una zona protetta della struttura. Infatti ritengo sia meglio fare così per evitare eventuali suoi atti autolesionistici». Zenucchi è accusato di omicidio volontario. E si attende l’autopsia sul corpo della donna. L’esame potrebbe rivelare nuovi particolari su quanto accaduto a Mattarana.

E intanto la procura di Cremona ha sequestrato, per svolgere una serie di verifiche, l’edicola che la coppia gestiva. Dal punto vendita gli inquirenti hanno portato via alcuni dispositivi elettronici. L’edicola si trova a Bonemerse, in provincia di Cremona.