"Rossella non pensava al suicidio"

"Ultimamente il nostro rapporto non era più come prima. Non che io abbia capito che qualcosa non andasse, però lei era anche molto, molto malata. Aveva disturbi alimentari". A parlare è Francesca Schiroli, zia di Rossella Cominotti. La donna non conosceva Alfredo Zenucchi, e aveva saputo del loro matrimonio attraverso una telefonata della donna che il 9 marzo le aveva annunciato che proprio quel giorno si sarebbe sposata. Zia e nipote si sarebbero sentite per l’ultima volta il 27 novembre. "Sentivo che c’era qualcosa che non andava: quanti messaggi, quante telefonate" spiega la donna. "Scrivevo a Rossella: dimmi dove sei, cosa è successo?". Ma non è mai arrivata risposta. Chi invece esclude che Rossella Cominotti pensasse al suicidio è la cugina, che ha chiesto di "vedere la lettera" con cui la donna avrebbe espresso l’intenzione di volersi suicidare insieme al coniuge. La cugina è stata la prima a lanciare un appello attraverso Facebook in merito alla scomparsa della coppia. "Voglio vedere la lettera, conosco la sua scrittura e so come si esprimeva", motiva la donna. "Lei era solare, impossibile che pensasse al suicidio".