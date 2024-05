Don Mario lascia la parrocchia di San Giacomo dopo 43 anni

Carrara, 18 maggio 2024 - Dopo quarantatré don Mario Tucci lascia la parrocchia di San Giacomo. La comunità di fedeli lo ringrazia con un messaggio emozionante: "Oggi lascia Carrara un sacerdote che ha vissuto più di cinquant’anni nella nostra città, amandola nei suoi giovani e nelle sue famiglie, don Mario Tucci lascia la sua amata comunità di San Giacomo, altrettanto amato".

"Nel 2021 – proseguono – ha celebrato i suoi 50 anni di sacerdozio: il 1971 è stato l’anno della sua ordinazione e l’inizio della sua storia a Carrara. I dieci anni successivi l’hanno visto accanto ai giovani nella sua prima esperienza pastorale nella parrocchia di Sant’Andrea apostolo e come insegnante nelle scuole cittadine. Dal 1981 ad oggi è stato l’amorevole pastore della comunità dei Santi Giacomo e Cristoforo che ha visto nascere un oratorio dove generazioni di giovani sono cresciute".

"Proprio l’amore per i giovani – proseguono – ispirato dalla sua vocazione e formazione salesiana, è stato un punto fermo di tutta la sua esperienza pastorale. Sempre alla ricerca di nuove strade e nuovi linguaggi per rendere attuale e vicino ai giovani e, non solo, il messaggio del Vangelo. Instancabile organizzatore di campeggi, per anni assieme ai suoi collaboratori alle settimane bibliche e ai convegni diocesani. Già negli anni 80 tra i promotori della pastorale cittadina con le indimenticabili marce primavera. Innovatore nel campo della catechesi e sostenitore del progetto di Iniziazione Cristiana che ha visto le famiglie essere protagoniste della vita di fede insieme ai loro figli. Pur vivendo il momento triste del distacco, la comunità ti ringrazia e come hai detto tu, terrà viva la memoria dell’esperienza d’amore vissuta".