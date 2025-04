Disegnatori tecnici, bagnini ed estetisti

Offerte dai Centri per l’impiego di Massa Carrara. Per info https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro

BAGNINI Impresa manutenzione giardini e servizi per condomini ricerca due bagnini per attività presso due condomini con piscina. Necessario brevetto per poter svolgere le funzioni di salvataggio in piscina. Orario indicativo di lavoro 6/7 ore giornaliere. Disponibilità a lavorare nei giorni festivi. Tempo determinato per la stagione. Sede Massa. Offerta MS-252899 INSTALLATORI Azienda di impiantistica cerca tecnico manutentore per ampliare il proprio team. Mansioni: manutenzione, assistenza e controllo di impianti termici. Il lavoro si svolgerà dai clienti usando il mezzo aziendale, da Spezia fino a Viareggio. Richiesti minima esperienza e possesso di patente B. Offerta MS-252789

ESTETISTI Centro estetico cerca estetista con qualifica professionale (anche in corso di conseguimento). Si richiede autonomia in: manicure con smalto cotto semipermanente, pedicure estetica e ceretta. Tempo determinato 2 mesi: luglio, agosto. Sede Montignoso. Offerta MS-252780

DISEGNATORI TECNICI Azienda nel settore della nautica ricerca una figura da inserire stabilmente in organico, come disegnatore navale con esperienza che si occupi della progettazione di imbarcazioni, dall’elaborazione di disegni tecnici relativi ai diversi elementi di una imbarcazione ed esegua progettazione esecutiva. Iniziale contratto a tempo determinato. L’azienda è disponibile a valutare anche giovani neolaureati. Sede Carrara. Offerta MS-252774

SALDATORI Azienda nel settore della nautica ricerca per inserimento stabile saldatore/acciaista con esperienza nelle mansioni. La risorsa dovrà essere in grado di gestire e lavorare tutti tipi di lamiere. Iniziale contratto a tempo determinato. Sede di lavoro Carrara. Offerta MS-252753