Discoteca chiusa per 2 settimane, furibonda lite nel parcheggio: un ragazzo viene accoltellato

Carrara, 4 aprile 2015 – Quindici giorni di chiusura e un giovane finito in ospedale per ferite da taglio. È quanto ha disposto il questore Santi Allegra a seguito di una lite furibonda avvenuta all’esterno di una nota discoteca della periferia. Non è la prima volta che i ragazzini se le danno di santa ragione fuori del locale, ma stavolta le cose sono andate oltre e il questore ha messo un freno. Il provvedimento di chiusura terminerà il 17 aprile e si inserisce nell’attività che la polizia esercita per prevenire e contrastare comportamenti e condotte scorrette che si verificano nei fine settimana in occasione della movida in tutta la provincia.

Nei giorni scorsi all’esterno della discoteca si sono verificati nuovamente episodi violenti, e come sempre qualcuno ha alzato il telefono e avvisato le forze dell’ordine. Di fronte all’ennesimo episodio è scattata la turbativa dell’ordine e della sicurezza pubblica nei confronti dei giovani coinvolti, molti dei quali come spiegato in una nota stampa della questura “gravati da precedenti penali e pregiudizi di polizia, culminati con lesioni personali e prognosi fino a 25 giorni”. Il tutto è iniziato all’interno del locale: un gruppetto di ragazzi ha iniziato a litigare, ma sono stati subito allontanati dal personale addetto alla sicurezza. Non contenti hanno continuato a litigare anche fuori e poi dalle parole sono passati ai fatti, con un giovane che è rimasto ferito gravemente al costato e al viso perché colpito con armi da taglio. Il ragazzo è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico all’ospedale Cisanello di Pisa con una prognosi di trenta giorni. Il questore ha ribadito che “Tale provvedimento di natura cautelare intende impedire, attraverso la temporanea sospensione delle autorizzazioni per la gestione dell’esercizio, il perpetuarsi di una situazione di pregiudizio sociale, a garanzia di interessi pubblici primari, quali la sicurezza e l’ordine pubblico, e al tempo stesso dissuadere la frequentazione delinquenziale del locale”.

La discoteca chiusa fino a lunedì 17 aprile. L’obiettivo che la questura si propone attraverso la predisposizione costante di servizi straordinari di controllo del territorio, anche con l’impiego del personale della divisione amministrativa, è quello di garantire una sempre più incisiva attività di prevenzione che deve necessariamente coinvolgere anche i gestori dei locali affinché si realizzi una piena collaborazione che possa assicurare la tranquillità pubblica, aumentando la percezione di sicurezza dei cittadini in tutta la Provincia apuana.