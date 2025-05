Disabilità e inclusione. Giacomo Consoli vince il concorso del Lions

Disabilità significa valorizzazione della diversità. Lo sanno bene gli studenti delle scuole superiori della Lunigiana che hanno partecipato a un concorso indetto dal Lions Club Pontremoli-Lunigiana, dedicato a questo tema. In palio un Campus all’estero. Per provare a vincerlo, gli studenti hanno scritto un elaborato dal titolo ‘Disabilità: inclusione, rispetto e valorizzazione delle diversità’. L’altra mattina, ad Aulla, la premiazione. Il programma Lions Youth Exchange mira ad aiutare i giovani a iniziare, crescere e mantenere relazioni internazionali, promuovendo la conoscenza delle altre culture e la pace internazionale; uno degli scopi del lionismo è quello di creare e promuovere uno spirito di comprensione tra i popoli.

All’incontro hanno partecipato i docenti del liceo classico di Aulla, con il coordinamento della professoressa Manuela Schiasselloni, il presidente del Lions Club Pontremoli-Lunigiana Stefano Lorenzelli e il Past Governatore Gianluca Rocchi. Nel pubblico gli studenti, che hanno ascoltato interventi sul ruolo dei Lions nella comunità in cui viviamo, i relatori hanno ricordato gli aiuti fondamentali per Aulla nel post alluvione, gli screening nel periodo del Covid, la postazione di telemedicina all’ospedale di Pontremoli, la donazione di un ecografo all’ospedale di Fivizzano, la realizzazione del parco a Bagnone intitolato a Letizia Leviti e l’istituzione della onlus ‘Pane quotidiano’ che ha distribuito giornalmente pasti a persone in difficoltà.

Vincitore del concorso è stato Giacomo Consoli, che frequenta il terzo anno del liceo classico Leopardi di Aulla, sul podio al secondo posto Yasmine Bouafiya e al terzo Emma Tarantola e Lisa Verrini, pari merito. Giacomo Consoli partirà a fine giugno per un soggiorno di tre settimane, offerto dal Lions Club Pontremoli -Lunigiana, sarà impegnato in un Campus Lions in Germania, a Korback, nella regione dell’Assia, vicino a Francoforte. Sarà ospite di una famiglia e frequenterà un campo che offre programmi a diretto contatto con la natura, con programmi che spaziano dalla cultura, al turismo allo sport e attività aggregative.

Non è la prima volta, il Lions Club Pontremoli-Lunigiana ha ospitato per nove anni consecutivi il Campo Toscana Lions ‘Via Francigena’, facendo conoscere la Lunigiana a oltre 300 ragazzi provenienti da tutto il mondo; negli ultimi anni ha permesso, attraverso concorsi nelle scuole superiori, a cinque ragazzi lunigianesi di andare all’estero, nei Campi Lions internazionali in Francia, Svezia, Nuova Caledonia, Germania e Australia, continuando a guardare ai giovani, dando a loro l’opportunità di vivere nuove esperienze.

Monica Leoncini