Degrado nella galleria della movida: "Serve un cancello contro l’incuria"

Il parrucchiere Massimo Bonafede dice "basta" al degrado della galleria di via Rinchiosa, a pochi metri di distanza dal suo salone. Spaccio, risse, sporcizia e scritte contro i muri sono gli elementi in negativo che da anni caratterizzano questa zona della movida. Per Bonafede c’è solo una soluzione, e cioè "chiudere con un cancello il lato cieco della galleria". Una richiesta che il noto parrucchiere propone da anni ai tre condomini che circondano la famigerata galleria, ma che non è mai stata accettata da chi ci vive perché non tutti sono d’accordo di mettere mano al portafoglio.

E così il degrado persiste, anche in pieno giorno. Per questo Bonafede si appella alla prima cittadina, la sindaca Serena Arrighi, per chiedere l’intervento dell’amministrazione comunale. "Chiedo alla sindaca di intervenire per risolvere il problema del degrado della galleria andando sopra il volere dei condomini - dice Bonafede -. L’unico modo per impedire risse, spaccio e degrado è quello di mettere una cancellata alla zona cieca della galleria, che è la zona dove si verificano tutte queste cose. In questi giorni in pieno giorno dei ragazzini si sono divertiti a fare delle scritte con la bomboletta spray. Scritte che ho fatto rimuovere a spese mie, dal momento che qui ho il negozio e una reputazione. Gran parte dei condomini se ne fregano di quello che accade e non vogliono spendere soldi per mettere in sicurezza la galleria. Per questo credo che sia necessario l’intervento della sindaca - prosegue Bonafede -. La galleria è privata ma il passaggio è pubblico e la zona ombra è malfrequentata. La sindaca potrebbe imporre di mettere quella cancellata che chiedo da anni, risolvendo di pari passo il problema della mala movida".

Il problema del degrado e del disagio che si consuma in questa zona porticata di Marina di Carrara è noto a tutti. Come è noto che spaccio e risse avvengono in galleria perché rispetto alla via Rinchiosa offre una buona copertura. Gli stessi commercianti puntano il dito sull’androne, spesso teatro di liti e vandalismi con interventi delle forze dell’ordine ogni due per tre. "Chiudendo questa zona ombra si va a risolvere il problema - conclude Massimo Bonafede -, e si va ad eliminare il degrado. Basta un cancello con una chiave e si cancella il problema, non è difficile da capire e lo dico da anni". Insomma, una proposta che potrebbe mettere fine a tutti i disagi segnalati da residenti e commercianti durante il fine settimana, in particolare nel periodo estivo.