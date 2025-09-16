Cucina L’arte di Clara Micheli a ’Pizza Girls’

Un viaggio originale tra cultura e gastronomia attraverso figure di donne straordinarie che hanno lasciato un segno nella storia. Da venerdì prossimo su RaiPlay torna la nuova stagione di ’PizzaGirls’, il format che parla dell’arte bianca al femminile e che racconta il mondo della pizza tra storie e passioni. Otto puntate condotte da Angela Tuccia e Barbara Politi e 16 pizzaiole protagoniste, artiste della farina e del lievito, che attraverso le proprie creazioni raccontano storie di sacrifici, sogni e legami con la loro terra. Tra loro otto maestre pizzaiole si sfidano anche per portare in tavola pizze ispirate a grandi icone italiane: da Laura Pausini a Raffaella Carrà, da Anna Magnani a Artemisia Gentileschi, fino a Grazia Deledda, Lina Wertmüller, Miuccia Prada e Mariangela Melato. Ogni singola creazione è un omaggio all’arte e alla forza delle donne che hanno segnato un’epoca.

La pizzaiola di Montignoso, Clara Micheli, sarà la protagonista della seconda puntata di ’PizzaGirls’ 2025. "In questo programma viene celebrata l’arte della pizza – dice Clara – dove l’amore e la passione non hanno genere. Il nostro lavoro è il risultato non solo della nostra professionalità, ma anche della storia che ci ha portate fin qui e ci ha permesso di superare anche la paura di non essere all’altezza. Il nostro impegno è ridefinire i confini e aprire nuove strade, dando visibilità a un talento che non ha genere. Per questo ringrazio sentitamente la Rai per aver creduto in questo progetto ideato da Carlo Fumo e per averci offerto la possibilità di dare finalmente il giusto spazio a un lavoro che dimostra come l’eccellenza riesca sempre ad affermarsi. Un ringraziamento speciale a tutto lo staff di Pizza Girl, che con attenzione, disponibilità e professionalità, unita a un tocco di delicatezza, ha permesso a me e a tutte le altre ragazze protagoniste di questo viaggio di esprimere al meglio le nostre qualità. L’ingrediente principale è l’amore per il nostro mestiere, unito alla dedizione e allo studio che ogni giorno mettiamo nelle nostre creazioni. E’ stato un viaggio nel cuore e nell’anima della pizza, guidato da mani esperte e menti brillanti". PizzaGirls (branded content) è ideato e diretto da Carlo Fumo, per Rai Direzione Contenuti Digitali e Transmediali, direttore Marcello Ciannamea, prodotto da Italian Movie Award e distribuito da RaiPlay.