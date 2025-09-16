Con-Vivere, il successo: "Un’edizione di entusiasmi. Grazie alla città tutta"

E’ stato il festival dei record. La ventesima edizione di Con-Vivere si è confermata come una delle più complete sia per il tenore dei venti incontri che hanno richiarato il pubblico più eterogeneo, sia per i sei spettacoli e i 40 eventi collaterali che hanno intercettato il pubblico di tute le età. Soddisfatto il presidetente della Fondazione CrC, Enrico Isoppi, che ha parlato di "un ritorno alle origini. Il tema ’Plurale’ – ha spiegato – scelto da Luigina Mortaro di fatto rappresenta il ritorno alle origini, ai principi di base della filosofia da cui si è innescato un filo comune che è passato da tutti gli incontri di parola e non".

Soddisfatto anche il pubblico che, ognuno a seconda dei propri interessi, dal fumetto alla letteratura, alla filosofia, alla psicologia, alla musica, lirica e popolare, ha trovato di che interessarsi e intrattenersi, Quattro giorni di divertimento intelligente e di riflessione che hanno riempito la città con un pubblico nuovo accolto da bar e ristoranti tutti aperti e tutti esauriti. Meno i negozi che anche questa volta non sono stati compatti nell’accendere vetrine e aprire le prorprie porte. "La città ha risposto in maniera straordinaria" ha spiegato Isoppi, ricordando come anche i più piccini che giocavano in piazza Alberica hanno collaborato con le magliette arancioni per asciugare sedie e sistemare la platea. "Una risposta spettacolare che a dimostrato che Con-Vivere ha riconquistato la civiltà – aggiunge il presidente carico di entusiasmo per il prossimo anno –. Ringrazio la città per quello che ha fatto in questi quattro gionri".

Come sempre la città ha vestito il suo abito migliore con grande soddisfazione di ristoranti e locali. "Un percorso di analisi e proposizione che ha suscitato un interesse profondo e partecipato in un format che ha confermato con la propria forza di saper sfidare il tempo che passa. Vogliamo condividere conclude Isoppi –il successo con tutti quelli che hanno contribuito a realizzarlo: i nostri partner del Comitato, le istituzioni, gli sponsor, le scuole, le associazioni le nostre magliette arancioni ma soprattutto questa straordinaria città: Carrara per come ha saputo accogliere, partecipare, condividere un festival che oggi più che mai è il festival della comunità". Soddisfatto anche Roberto Dell’Amico, presidente della Fondazione Progetti: "Ringrazio tutto lo staff della Fondazione Progetti, le aziende e associazioni, per l’impegno e la professionalità. In questi giorni ho raccolto molti apprezzamenti dal pubblico, per i temi e gli argomenti trattati, nel corso di tutte le giornate del festival". Un plauso anche a Emanuela Mazzi, direttrice che ha preso il testimone da Remo Bodei e dal past president Alberto Pincione, fondatori di Con-Vivere, continuando a proporre edizioni di grande rilievo.