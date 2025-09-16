Il Candia chiede sostegni: "Aiuti per manodopera strade e innovazione". Il sottosegretario in visita

Chi vive e lavora sulle colline del Candia lo sa bene: qui l’agricoltura è una sfida quotidiana contro la pendenza, le frane, la fatica. Non a caso viene definita ’viticoltura eroica’, e proprio per questo il territorio merita attenzione, sostegno e una strategia di sviluppo che lo valorizzi. È con questo spirito che il sottosegretario all’agricoltura Patrizio Giacomo La Pietra (FdI) ha visitato l’azienda agricola La Scurtarola a Massa, accolto da Pier Paolo Lorieri, imprenditore simbolo del Candia, insieme a viticoltori, rappresentanti del mondo agricolo e venatorio e ai dirigenti locali e regionali di Fratelli d’Italia, tra cui i candidati alle elezioni regionali e gli onorevoli Amorese e Frijia. Una tappa significativa, accompagnata da un punto stampa, dalla visita alla cantina Lorieri e da un pranzo con degustazione di vini e prodotti tipici: un momento conviviale che si è trasformato in occasione di confronto diretto sulle criticità e le prospettive di un settore che porta con sé il doppio valore della qualità enogastronomica e della custodia del paesaggio.

"Questa zona – ha detto La Pietra – è stata troppo a lungo la periferia dell’impero, dimenticata dalle politiche regionali in materia di agroalimentare. Eppure qui ci sono imprenditori che producono qualità e che meritano strumenti per crescere. Il governo ha stanziato più di 13 miliardi per l’agricoltura, la cifra più alta dal dopoguerra, e l’attenzione c’è. Ora serve che anche la Regione Toscana faccia la sua parte, riconoscendo le potenzialità di questo territorio".

Un messaggio forte, che ha intrecciato l’impegno istituzionale con un chiaro richiamo politico, in vista delle imminenti regionali. Concetti ribaditi anche dal consigliere comunale Marco Guidi, che ha sottolineato la necessità di dare al Candia e alla Lunigiana un ’riconoscimento maggiore’. "Qui fare agricoltura è molto più complicato che altrove, servono finanziamenti e modifiche al Piano di sviluppo rurale. La viticoltura di queste colline è eroica e non può essere lasciata sola. Oggi abbiamo fatto conoscere meglio questa realtà al sottosegretario e continueremo a portarla in Regione Toscana".

Il cuore del dibattito è arrivato però dalle parole di chi vive la vigna ogni giorno. Pier Paolo Lorieri, tra i più autorevoli produttori del territorio, ha elencato senza giri di parole i tre nodi da sciogliere: manodopera, innovazione e infrastrutture. "Non c’è più gente che sa lavorare in vigna né che vuole farlo, servirebbe un sistema di formazione che garantisca il futuro di queste attività. Poi dobbiamo trovare strumenti che riducano la fatica, altrimenti i giovani scappano. Infine le strade: se per sei o otto mesi una frana interrompe l’accesso alle vigne, la gente si stanca e abbandona. Bisogna avere più cura del territorio, con interventi costanti e non emergenziali".

Un’analisi lucida che chiama in causa Comune, Regione e Governo, ciascuno per le proprie competenze. Ma Lorieri non si ferma alle difficoltà: rivendica con orgoglio la biodiversità di un’area che nella sola azienda La Scurtarola conta quasi sessanta varietà di vite. "Abbiamo vissuto un’epoca in cui bisognava omologare tutto, a discapito della salute e della qualità. Oggi dobbiamo coltivare cose che fanno bene alle persone, perché siamo quello che mangiamo e dobbiamo mangiare bene. La diversità non è un problema, è una ricchezza". Parole che sintetizzano il senso più profondo della viticoltura apuana: resistere alla tentazione di omologarsi per difendere un patrimonio di sapori, identità e paesaggio che può diventare anche un volano di sviluppo turistico ed economico.

La visita del sottosegretario La Pietra, accompagnata dall’attenzione della politica locale e nazionale, ha rimesso al centro i bisogni e le potenzialità del Candia. Un territorio fragile e insieme straordinario, che senza infrastrutture e risorse rischia di spopolarsi, ma che con il giusto sostegno può trasformarsi in un laboratorio di agricoltura sostenibile e di qualità, capace di unire tradizione e innovazione. Non è solo una sfida di settore: è una sfida che riguarda la Toscana intera, chiamata a non disperdere uno dei suoi patrimoni più autentici.