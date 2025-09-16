Tra Londra, Parigi e San Pietroburgo. Pezzolesi stellina della danza classica

Seguire i propri sogni sin dai primi anni della giovinezza. Talento, determinazione e anche tanti sacrifici. Sta vivendo questo Nicole Pezzolesi, la giovane ballerina di 15 anni, ammessa ai ai Summer della Royal Ballet school, dell’Opera di Parigi (come unica Italiana nel corso avanzato), e della Accademia Vaganova di San Pietroburgo.

"Sono felicissima – racconta la piccola stella del ballo – di esser statas ammessa alla Royal, per me è un traguardo importante caratterizzato da tanta determinazione e disciplina". La nostra Pezzolesi non è nuova a questo genere di soddisfazioni nel suo settore. A brillare su tutte la partecipazione ad on dance nel 2024, dove ha avuto modo di esibirsi insieme alla stella mondiale del ballo Roberto Bolle. Un’esperienza che sicuramente è servita alla giovane ballerina per confrontarsi con i grandi palcoscenici internazionali e soprattutto misurarsi con chi ha già raggiunto il proprio traguardo più importante in carriera.

Come se non bastasse, Pezzolesi ha partecipato quest’anno anche al concorso Yagp,con la partecipazione all’intensivo estivo di Milano (Nervi festival) ed è volata anche a Barcellona per partecipare al Dance lab. E’ arrivata poi l’ammissione al programma speciale della Royal Ballet school, un riconoscimento del suo talento da chi conoscere approfonditamente la materia. Nello stesso anno Pezzolesi ha partecipato al concorso Pid, con la vincita di una borsa di studio per il prossimo concorso di Yagp nel 2026, dove avrà modo di partecipere di nuovo.

Ora è iniziata la nuova avventura: da settembre Pezzolesi ha iniziato a frequentare l’Accademia a Genova, il Russian ballet college, scoperta dalla borsa di studio ricevuta a Danza in fiera nel 2025: ora la giovane promessa del ballo studia tutti i giorni con docenti diplomati al Bolshoi di Mosca.