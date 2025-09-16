San Filippo Neri senza fratelli: "Cambia l’organizzazione ma non il cuore e la missione"

Suona la campanella e, per un attimo, sembra di respirare un’aria diversa: non solo quella frizzante di settembre, ma anche il sollievo di chi temeva che la San Filippo Neri di Massa potesse smarrire la sua anima dopo l’addio dei Fratelli delle Scuole Cristiane. Niente di tutto questo: il primo giorno dell’anno scolastico 2025-2026 ha portato con sé entusiasmo, nuove iscrizioni e soprattutto la conferma che lo spirito lasalliano è vivo e vegeto. Il cortile della storica scuola paritaria, ieri mattina, brulicava di zaini colorati, bambini emozionati e genitori rassicurati. Sorrisi, qualche lacrima di commozione, abbracci e l’inconfondibile vociare del ’primo giorno’: la miglior risposta alle incertezze dell’estate. A fare da padrino all’avvio ufficiale è arrivato da Roma Fratel Emanuele Costa, docente di storia, filosofia e religione al Collegio San Giuseppe, che con parole semplici ha rimarcato la continuità dell’istituto: "La nostra presenza non è solo fisica: è un carisma che si trasmette. La San Filippo Neri continuerà a essere un luogo di crescita, accoglienza e condivisione".

La notizia dell’uscita di scena, dopo 166 anni, dei Fratelli residenti – tra cui Fratel Celestino e Fratel Alberto – ha scosso le famiglie e la città. Ma la direttrice Elisa Calanchi, accolta da un lungo applauso, ha rassicurato tutti: "Cambia l’organizzazione, non il cuore della scuola". Al posto dei religiosi, infatti, ci saranno maestri laici formati per custodire e rilanciare i valori lasalliani. Dietro la cattedra, dunque, volti nuovi e tanta voglia di dimostrare che la missione educativa non si misura solo con una tonaca: restano l’attenzione ai ragazzi, la pastorale lasalliana – curata da un gruppo interno e collegata alla rete provinciale – e il legame con le altre scuole italiane, europee e internazionali della grande famiglia di San Giovanni Battista de La Salle. "Anche i numeri raccontano una storia positiva, con oltre venti iscritti alla sola prima elementare. -ha sottolineato la direttrice che ha poi annunciato come - nei prossimi mesi la scuola punterà a rafforzare laboratori, progetti di inclusione e attività legate al territorio, per rimanere non solo un luogo di apprendimento, ma un punto di riferimento per la comunità massese".

La prima giornata si è chiusa con una breve cerimonia che ha visto passare i nuovi alunni sotto un colorato arco di palloncini accolti dai bambini delle altre classi. "Un modo - ha raccontato fratel Emanuele - per mostrare come tradizione e futuro possono camminare insieme. Dopo 166 anni, la storia della San Filippo Neri non si ferma: semplicemente, si adegua al cambiamento dei tempi ma è pronta a suonare la campanella ancora a lungo".

Michele Scuto