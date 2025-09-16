Massa Picta Finale con ’Spariturum’. Un... mistero buffo tra cibo e rifiuti

Chiude con lo spettacolo “Spariturum. Dal Cibo ai Rifiuti, un mistero buffo”, la quinta edizione della rassegna cultural gastronomica Massa Picta. L’ultimo appuntamento con lo spettacolo teatrale di Fabrizio Diola con la partecipazione del musicista Dino Mancino è in programma per venerdì 19 settembre alle 21,15 al teatro dei Servi in via Palestro a Massa. Lo spettacolo può essere catalogato come teatro di narrazione, arricchito con canzoni e musica, o più semplicemente può essere accostato al teatro canzone di Gaber-Luporini. È una rappresentazione irriverente che abbatte le barriere e i vincoli del comune credo sul cibo, spreco e rifiuti. Dietro questi tre argomenti ci sono tanti misteri che nello spettacolo diventano buffi e divertenti. Vengono riletti in chiave dissacrante gli oracoli dei dietisti, dei pubblicitari di cibo e dei sacerdoti di un ambientalismo finto. Sul cibo spreco rifiuti, siamo degli oppressi, dei subalterni e allora ecco la canzone Carrello Revolution, un piccolo manifesto per una rivoluzione che parte dal basso semplicemente facendo la spesa. Ecco Spariturum Malekebubu, una canzone sulla formula magica con cui si fanno sparire i rifiuti. Contro le diete assurde c’è il Mangerock. E poi Olio Swing un inno per un alimento sacro come l’olio. Ci sarà da ridere. E anche tanto. Ma alla fine lo spettatore tornerà a casa e guarderà il cibo, lo spreco e i rifiuti da un’altra angolazione.

Lo spettacolo di avvale della collaborazione artistica del funambolico musicista Dino Mancino. Le canzoni saranno eseguite dal vivo. Gli elementi scenografici, tutti con materiale riciclato, sono stati realizzati dal maestro Carlo Cipollini. Anche per questo incontro l’ingresso è libero e gratuito, previa prenotazione attraverso una mail a [email protected], visto il limitato numero di posti a sedere.

Fabrizio Diolaiuti, in arte Diola, è scrittore, giornalista e autore televisivo. Su RaiUno ha tenuto una rubrica a ’Linea Verde Orizzonti’ ed è stato opinionista de ’La Prova del Cuoco’ e ’Uno Mattina’. Su Rtv 38 ha condotto e scritto, insieme a Teresa Tironi, per tre stagioni (2017-2020) il programma ’Risorse’, con il quale ha vinto il premio del Corecom (Comitato regionale per le comunicazioni) come migliore trasmissione televisiva di qualità del 2019, e ’Sostanze’, un programma di divulgazione scientifica registrato dai laboratori dell’Università di Firenze. È fra i conduttori storici del ’Caffè della Versiliana’. Premiato nel 2024 per 20 anni di Versiliana ha scritto ’Il Libro Spazzatura’ (2022) e ’Intervista Cibo, Spreco, Rifiuti’ (2019) per le edizioni Fuorionda. Da questi libri ha tratto lo spettacolo teatrale ’Spariturum. Dal Cibo ai Rifiuti un mistero buffo’. Un altro spettacolo teatrale è nato dal suo libro ’Intervista al cervello’ (Sperling & Kupfer, 2011). Ha pubblicato anche ’Alla Scoperta del Cibo. Sai cosa mangi?’ (Sperling & Kupfer, 2014) e, nel 2016, il libro per bambini ’Come Funziona La Banca’, per la Banca della Versilia Lunigiana e Garfagnana.

Dino Lissona, pianista e showman, per il pubblico Dino Mancino, nome d’arte attribuitogli da Zucchero Fornaciari per la sua abilità nel suonare con la mano sinistra. È il pianista di Giorgio Panariello con il quale ha fatto tre tournée nazionali come orchestra di un solo elemento al pianoforte. Numerose apparizioni e collaborazioni televisive come Maurizio Costanzo show; Paolo Limiti show; Piazza Grande Giancarlo Magalli. Ha suonato con i più grandi cantanti e cantautori italiani. Ha accompagnato Nek, Andrea Bocelli e Zucchero in varie occasioni.