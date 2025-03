Corsi per inoccupati. Dedicati ai giovani, focus sul turismo e l’accoglienza

Tornano i corsi dell’Accademia del Cybo dedicati ai giovani disoccupati tra i 18 e i 34 anni. Questa volta si tratta di un percorso durante il quale i partecipanti potranno accedere alla formazione in merito alla "Distribuzione di pasti e bevande", con focus su Haccp, norme igienico-sanitarie, lingua inglese per l’accoglienza, tecniche di servizio sala-bar; alla "Preparazione e somministrazione di bevande e snack", che include sicurezza sul lavoro, composizione menù e capacità di mantenere ordine e igiene, oltre a una gestione funzionale delle comande; all’ "Accoglienza", centrata su tecniche di time management per ottimizzare tempi e priorità; all’ "Assistenza di base alla clientela", che approfondisce comunicazione interpersonale e commerciale per relazioni efficaci; al "Reperimento di informazioni e gestione di sistemi integrati di documentazione" con focus sul mercato locale, sistema delle professioni e opportunità formative e lavorative. Il tutto per 80 ore totali, di cui 24 in aula e 52 di laboratorio ed esercitazioni pratiche e simulazioni, delle quali è obbligatorio frequentare almeno il 70%. È prevista l’erogazione di una indennità di frequenza pari a 3.50 euro/ora a coloro che raggiungeranno almeno il 70% delle presenze. Le lezioni si svolgeranno in orario 9-13 oppure 14-18 dal lunedì al venerdì. Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato dalla Regione Toscana con risorse a valere sul PR FSE+ Toscana 2021-2027 e inserito nell’ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani. Un’ottima occasione per essere preparati a rispondere alle opportunità occupazionali nel contesto della Lunigiana, un territorio ricco di potenziale turistico ed enogastronomico dove a fare da padrone sono le strutture ricettive come agriturismi, bed & breakfast, ma anche ristoranti, trattorie e bar. Altre possibilità includono il lavoro in servizi di catering e banqueting per eventi locali, o la promozione dei prodotti tipici presso aziende agricole e durante sagre e fiere. Inoltre, grazie alla formazione ricevuta, i ragazzi saranno in grado di avviare iniziative imprenditoriali proprie, contribuendo alla valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni attraverso il turismo esperienziale e l’enogastronomia. La domanda di iscrizione deve essere redatta su apposito modulo scaricabile al seguente link: http://accademiadelcybo.org/progetto-lunigiana-neet-empowerment/ e deve essere inviata entro il 21 marzo via email all’indirizzo [email protected], oppure via pec all’indirizzo [email protected], o ancora mediante consegna a mano su appuntamento in via Dei Cerri 63/M ad Aulla.

Anastasia Biancardi