Corsi per giovani ’neet’. Formazione retribuita

E’ arrivato in Lunigiana un progetto nuovo e totalmente gratuito per chi, tra i 18 e i 34 anni, non studia ed è senza lavoro e ha voglia di intraprendere un percorso di formazione utile per trovare il proprio posto nel territorio lunigianese. Ecco che, grazie all’Accademia del Cybo, Agenzia formativa che ha sede in via Cerri n. 63 ad Aulla, nasce un’opportunità, cioè l’iniziativa Lu.n.e., Lunigiana Neet Empowerment, di cui l’Unione di Comuni Montana della Lunigiana è uno dei numerosi partner. La capacità di concorrere alla definizione del proprio percorso di emancipazione e l’inserimento lavorativo sono l’obiettivo principale di questa occasione formativa. L’offerta prevede due corsi gratuiti di 80 ore ciascuno e, quindi, della durata di circa due mesi a partire da febbraio. Con il primo, dedicato alla Distribuzione commerciale, i giovani potranno imparare la sicurezza e gestione del magazzino, l’utilizzo dei software per la logistica e la distribuzione, le tecniche di comunicazione e accoglienza, l’organizzazione azienda e marketing, il tutto finalizzato a fornire una formazione pratica per lavorare nel settore della grande distribuzione e le competenze richieste dalle aziende del settore. Con il secondo ’Horeca’, gli iscritti potranno concentrarsi sulla formazione in comunicazione, sicurezza, lingua inglese e organizzazione delle imprese ricettive e, grazie a questa formazione, potranno inserirsi in strutture ricettive, in ristoranti, trattorie e bar, occupandosi del servizio e dell’accoglienza della clientela. Ma c’è un dettaglio interessante. Non solo i due corsi sono gratuiti, ma per la loro frequentazione è prevista una retribuzione di 3.50 euro all’ora, cioè un incentivo per valorizzare il tempo e l’impegno dei partecipanti. C’è tempo per candidarsi entro il 31 gennaio 2025. Per info e iscrizioni: http://accademiadelcybo.org/progetto-lunigiana-neet-empowerment/.