Coppia spaccia droga. I due vanno ai domiciliari

Coppia beccata a spacciare droga, scattano gli arresti domiciliari. I carabinieri della sezione operativa del Norm della compagnia di Massa, nell’ambito di un servizio di contrasto allo spaccio di stupefacenti effettuato nel comune di Montignoso, hanno arrestato una coppia di persone conviventi (uomo e donna), ritenute responsabili di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, fermate dai militari in flagranza di reato subito dopo aver ceduto una dose di “cocaina” ad una donna del posto.

I militari, sulla base di informazioni ricevute dai colleghi della stazione di Montignoso, da diversi giorni erano sulle tracce dei due soggetti e, nel pomeriggio di martedì scorso, hanno attuato un dispositivo di osservazione, controllo e pedinamento che ha permesso di intervenire tempestivamente. I due viaggiavano a bordo di un’auto sulla quale, a seguito di perquisizione, sono state rinvenute alcune dosi di stupefacente, già pronte per la consegna. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di trovare e sequestrare altre dosi di “cocaina” per un totale di circa 44 grammi, attrezzature per il confezionamento dello stupefacente e la somma di 2800 euro, ritenuta il provento dell’attività delittuosa. I due fermati, dopo le attività di rito, sono stati tratti in arresto e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, sottoposti alla misura degli arresti domiciliari nella loro abitazione, in attesa del rito direttissimo.

Nella giornata di mercoledì, al termine dell’udienza presso il Tribunale di Massa, nel corso della quale gli arrestati hanno potuto fornire le proprie giustificazioni a loro discolpa, è stato convalidato l’arresto e nei confronti dei due è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari.