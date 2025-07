Cinema sotto le stelle. A Ca’ Michele la rassegna

CARRARACinema sotto le stelle a Ca’ Michele. È cominciata la rassegna cinematografica estiva all’aperto di Ca’ Michele. Dopo ’Kung Fu Panda 4’ e ’The Holdovers - Lezione di vita’ sarà la volta di ’Top Gun Maverick’ con Tom Cruise (nella foto), seguito del celeberrimo ’Top Gun’, in programma stasera alle 21. Pete Mitchell detto Maverick continua a superare i suoi limiti dopo essere stato per anni uno dei migliori aviatori della Marina. Tuttavia, deve affrontare il suo passato mentre addestra un nuovo gruppo per una missione estremamente pericolosa. ’Oppenheimer’, basato sulla biografia di Robert Oppenheimer padre della bomba atomica, è in programma domani: racconta la vita del fisico teorico statunitense Robert Oppenheimer, concentrandosi sulla sua direzione del progetto Manhattan durante la seconda guerra mondiale e sulla sua caduta in disgrazia a causa della audizione di sicurezza del 1954, nella quale gli venne ritirato il nullaosta. Infine ’Dolittle’ con Robert Downey Jr. giovedì: il dottor Dolittle vive insieme ad alcuni animali esotici, con cui parla quotidianamente. Quando la regina Vittoria si ammala, l’eccentrico dottore e i suoi amici si imbarcano in un’epica avventura per trovare una cura. Tutti gli spettacoli iniziano alle 21 e sono a ingresso gratuito. Il bar è aperto per sorseggiare qualcosa di fresco sotto le stelle.