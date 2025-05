Cinema L’horror protagonista a Villafranca

Maggio sarà il mese della paura. Dove? Al cinema di Villafranca. Oltre a promuovere il quarto ciclo del cineforum, il gestore, Mario Lucà, ha pensato di proiettare film dedicati agli appassionati dell’horror. Giovedì 15 maggio ‘I peccatori’, un vampire movie ambientato nel profondo Sud degli Stati Uniti, nel periodo in cui erano in vigore le leggi di segregazione razziale; il 22 maggio ‘Wolfman’, una storia semplice, nella quale l’incontro-scontro con il mostro diventa un pretesto per raccontare il legame tra padri e figli, mettendo a nudo i traumi e le assenze dietro il bisogno di empatia e di amore. Ultimo film in programma, il 29 maggio, ‘Companion’, che ruota attorno alla storia d’amore tra Josh, un ragazzo assolutamente normale e Iris, una ragazza d’altri tempi che nasconde un animo inquieto. I due sono pronti a trascorrere un bel weekend assieme ad altri quattro amici in una lussuosa villa in mezzo al nulla, ma sarà proprio lì che la ragazza scoprirà un terribile segreto sulla sua storia d’amore e dovrà mettere tutto in discussione. Gli appassionati di cineforum non dovranno rinunciare al consueto appuntamento del martedì, perché il 13 maggio comincerà il quarto ciclo: sei film, con altrettanti approfondimenti, che sapranno incantare, divertire e far riflettere il pubblico in sala. La rassegna si svolgerà ogni martedì alle 21,15, con la presentazione del critico esperto Roberto Petacco. Nel fine settimana invece la programmazione andrà avanti regolarmente con gli ultimi film del panorama cinematografico. Primo film sarà ‘La città proibita’: Mei, arrivata a Roma per trovare la sorella scomparsa, incontra Marcello, un cuoco che difende il ristorante di famiglia; tra pregiudizi e nemici spietati, scoprirà che vendetta e amore sono inseparabili. Il 20 maggio la pellicola ‘Il seme del fico sacro’, candidato agli Oscar 2025, un racconto coraggioso e potente di una famiglia e di un intero paese scosso da forti pressioni politiche e religiose, mentre il 27 maggio ‘Io sono ancora qui’, vincitore del Premio Oscar come miglior film. Narra la storia della famiglia Paiva che si trova vittima di un’azione violenta da parte del governo sudamericano. Il 3 giugno sarà la volta di ‘Noi e loro’. Vincitore della coppa Volpi al Festival di Venezia racconta la storia di Pierre, operaio nelle ferrovie, che si trova a fare i conti con l’entrata in gruppi di estrema destra del figlio maggiore. Il 10 giugno ‘La vita da grandi’, un film italiano del 2025 diretto da Greta Scarano al suo debutto alla regia, ispirato al libro autobiografico ‘Mia sorella mi rompe le balle. Una storia di autismo normale’ dei fratelli Damiano e Margherita Tercon. Ultimo film il 17 giugno, ‘Nonostante’: un uomo trascorre serenamente le sue giornate in ospedale senza troppe preoccupazioni. E’ ricoverato da un po’ ma quella condizione sembra il modo migliore per vivere la sua vita, al riparo da tutto e da tutti, senza responsabilità e problemi di alcun genere. Quella preziosa routine scorre senza intoppi fino a quando una nuova persona viene ricoverata nello stesso reparto.

Monica Leoncini