Christian Cianciello con i Legends

Arriva un’altra conferma in casa dei Legends. La squadra tra meno di dieci giorni inizierà la preparazione in vista della nuova stagione agonistica che là vedrà ai nastri di partenza del campionato di divisione regionale 1 di basket. Christian Canciello (ala-pivot, classe 1998) è l’ultima conferma per la squadra gialloviola affidata alle cure del coach Guglielmo Rossi, affiancato dal vice Mirco Pedrini.

Un passato tra serie C silver e seconda divisione, a Viareggio, Massa, Altopascio e con la Libertas Lucca, per il secondo anno consecutivo Canciello scenderà in campo alla corte del presidente Giorgio Benfatto. Con la conferma dell’ala-pivot il roster dei Legends sale a undici giocatori, di cui dieci sono le conferme alle quali si aggiunge il ritorno di Maiolini, dopo un anno di lontananza dalla squadra carrarese.

Questo dunque il roster aggiornato dei Legends: Michele Leonardi (ruolo play, classe 1991), Alessandro Benfatto (play, 1992), Lorenzo Diamanti (pivot, 1991),), Nicola Tongiani (play, 2000), Andrea Fontanelli (ala, 1988), Jacopo Donati (pivot, 1992), Francesco Bordigoni (pivot, 2001), (ala, 1997), Gabriele Viola (guardia, 1999), Andrea Borghini (ala, 1992), Michele Maiolini (ala, 2001), Christian Canciello (ala-pivot, 1998).

ma.mu.