Chiusi altri tre sportelli bancari ’Home banking’ in crescita del 15,1%

I numeri sul credito arrivano dal report dell’Istituto studi e ricerche della Camera di commercio, sulla base dei dati aggiornati della ‘base dati statistica’ della Banca d’Italia e quelli della sede di Firenze. "I dati sul credito sono indicativi di alcune dinamiche che attraversano il nostro tessuto produttivo – commenta Valter Tamburini, presidente della Camera di commercio Toscana nord ovest –. Pur non avendo competenze dirette in materia bancaria, come ente camerale siamo impegnati a sostenere la competitività delle imprese attraverso strumenti concreti: contributi a fondo perduto, bandi per l’innovazione, e supporto alla digitalizzazione. Il nostro obiettivo è offrire alle aziende, soprattutto le più piccole, gli strumenti per affrontare un mercato in continuo cambiamento e cogliere le opportunità di crescita".

Per quanto riguarda le banche, a fine 2024, il numero di sportelli operativi in provincia era di 67, in calo di 3 rispetto all’anno prima. Dal 2019 la riduzione è stata più marcata, con la chiusura di 14 sportelli. L’impatto si è fatto sentire nella fascia costiera rispetto alla Lunigiana. La razionalizzazione della presenza fisica si accompagna a una trasformazione strutturale nel rapporto tra banca e clientela, sempre più orientato verso canali digitali e servizi da remoto. Nel periodo 2019-2023, l’uso dell’Home banking da parte delle famiglie è aumentato del 15,1%.