Centinaia di messaggi per Tonini: "’Reddy’ non riesco a crederci"

Sono davvero tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi sui social e a firma degli amici di Francesco Tonini per tutti Reddy, il 41enne che ha perso la vita venerdì andandosi a schiantare con lo scooter contro il muro di contenimento della Coke Apuania la mattina all’alba di Ferragosto. Una notizia che ha lasciato tutti increduli e devastati dal dolore, anche chi non era proprio suo amico ma lo conosceva da sempre. Un susseguirsi di messaggi toccanti per dare l’ultimo saluto e Francesco.

Struggente il commento social del migliore amico. "Reddy non riesco ancora a crederci. Tu non eri solo il mio migliore amico: eri un fratello, un mentore, una colonna portante della mia vita - ha scritto il compagno di mille avventure -. Ci sentivamo ogni giorno, anche solo per sapere come stava andando la giornata, e ora non so come sarà affrontarne una senza sentire la tua voce. Mi hai insegnato tante cose senza nemmeno accorgertene - prosegue l’amico -, a sorridere nei momenti difficili, a crederci sempre, a non mollare mai. Sei stato il mio punto fermo, la persona che sapeva capirmi senza bisogno di troppe parole. Il vuoto che lasci è enorme, ma dentro di me ci sarà sempre un posto che nessuno potrà mai toccare: quello in cui vivono i nostri ricordi, le risate, i sogni, e persino i silenzi condivisi. Ovunque tu sia adesso, spero che tu possa vedere quanto ti voglio bene. E spero che un giorno ci rivedremo, per raccontarci ancora come è andata la giornata. Ti voglio bene per sempre".

Sono altri che ricordano Tonini, sempre utilizzando le pagine social, dopo aver saputo della perdita del loro amico: "Non siamo mai usciti in compagnia insieme - ha scritto qualcun altro -, ma ci siamo trovati in mille situazioni in questi più di vent’anni che ci si conosce. Sempre con il sorriso, sempre. Buon viaggio Red, che la terra ti sia lieve", "Ciao Reddy, anima pura e vera" aggiungono altri.

Alessandra Poggi